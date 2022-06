Duitser Rösch nieuwe hoofdcoach hockeyers Rotterdam

Daarmee is een einde gekomen aan de lange zoektocht voor een vervanger van Albert-Kees Manenschijn, de coach die zes jaar aan het roer stond bij Rotterdam.

Begin mei dacht Rotterdam Alyson Annan te hebben gestrikt voor de vrijgekomen post. De club en de voormalige bondscoach van de Oranje-vrouwen hadden al een mondelinge overeenkomst bereikt, maar een grote corona-uitbraak in Shanghai gooide roet in het eten.

Asian Games

Annan had eerder al haar woord gegeven aan de Chinese hockeybond, om de coaching van de vrouwenploeg tot en met de Asian Games in september voor haar rekening te nemen.

Dat was in eerste instantie voor beide partijen geen beletsel om met elkaar in zee te gaan. Maar doordat de Asian Games vanwege de corona-uitbraak werden uitgesteld, werd het Chinese dienstverband van Annan eveneens verlengd. Daarop besloten Rotterdam en Annan de mondelinge overeenkomst te ontbinden.

Wereldkampioen zaal

Rösch is geen onbekende in Nederland. Zo was hij tussen 2006 en 2015 bondscoach van het Nederlands zaalhockeyteam. Onder zijn bewind veroverde de herenploeg in 2015 in Leipzig voor de eerste keer de indoor-wereldtitel.

Eerder was Rösch, die de afgelopen twee jaar ook sportief directeur was bij SC Frankfurt 1880, als trainer-coach verbonden aan de vrouwen van Den Bosch. Rotterdam verlengde ook het contract met assistent-coach Kai de Jager.