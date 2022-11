Estavana Polman wil laatste strohalm grijpen: ’Moeten met een reactie komen’

Sport

Handbalsters Oranje maken gehakt van Noord-Macedonië op EK

De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson was in Skopje veel te sterk voor gastland Noord-Macedonië: 30-15. Bij rust leidde Oranje met 17-9. Met 4 punten uit twee wedstrijden is Nederland al zeker v...