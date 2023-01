Feyenoord de grote winnaar na zege bij FC Groningen

Daartussen staat AZ nog, fraai op de tweede plek met vier punten achterstand op de oude trainer Arne Slot. Maar die kan voorlopig helemaal niet meer stuk in Rotterdam, waar hij al op een voetstuk stond maar de club nu serieus in de titelrace heeft gebracht. Van de ellende (in de Johan Cruijff ArenA) en het gestuntel bij de ploeg van Ruud van Nistelrooy (in Sittard) moest Feyenoord het nog wel even proberen in het hoge noorden. Maar dat deed het dus volop.

Met 65 procent balbezit was de dominantie van spelmaker Orkun Kökcü en zijn mannen op papier al duidelijk, maar de andere cijfers gaven halverwege de wedstrijd al aan hoe oppermachtig Feyenoord in Groningen was. Na 45 minuten realiseerde de nieuwe FC Groningen-coach en oude Feyenoord-werknemer Dennis van der Ree zich al dat hij met zijn ploeg alle kanten van de Euroborg kreeg te zien.

Fris Feyenoord

Zelf produceerden de Groningers nul schoten op doel en zelfs niet eentje in de buurt van het doel. Tegelijkertijd had Feyenoord al negen grote doelpogingen, nam het acht corners voor rust en speelde alles zich af op de helft van de thuisclub. Geen trainer in de Eredivisie die zo thuis is in de speelwijze, de tactiek en het hoofd van Slot, maar Van der Ree, die afgelopen week al de blamage had van uitschakeling in het bekertoernooi door amateurclub De Treffers, kon zijn ploeg er geen minuut mee helpen.

Igor Paixao zet Feyenoord op voorsprong. Ⓒ ANP Pro Shots

Maar zo armoedig als Groningen voor de dag kwam, zo soepel en fris was tegelijkertijd het spel van de Rotterdammers. Het was misschien wel de beste uitwedstrijd van dit seizoen en het geeft de Rotterdammers ongetwijfeld extra vertrouwen na het wegvallen van steunpilaren als Gernot Trauner en Quinten Timber.

Wieffer prima vervanger Timber

Het blijkt dat vooral Mats Wieffer als 20-jarige vervanger van Timber zich voorlopig prima staande houdt op het middenveld en dat is na het crashen van de Zerrouki-transfer een flinke meevaller voor Slot. Wieffer was afgelopen donderdag trefzeker en had in Groningen opnieuw een aandeel in de overwinning. Want met een voorzet op maat stond hij aan de basis aan de openingsgoal van de Braziliaan Paixao. Slot kan ook tevreden zijn over de nauwkeurigheid in zijn passes en het snelle schakelen van Wieffer naast Kökcü op het middenveld.

Die laatste maakte er na een half uur 0-2 van toen hij vanaf de rand van het strafschopgebied de ruimte kreeg en de bal met een krul over alles en iedereen, ook achter de verraste doelman Michael Verrips plaatste. Het was de beloning ook voor zijn spel en past bij de vorm waarin de aanvoerder van Feyenoord verkeert.

Machtsvertoon Feyenoord

Na rust ging het machtsvertoon van Feyenoord vrolijk verder. Het regende kansen en het was eigenlijk een wonder dat de schade bij Groningen beperkt bleef tot twee tegentreffers. In de Rotterdamse defensie waren Lutsharel Geertruida en David Hancko juist heer en meester. De Slowaak, die donderdagavond nog dacht een zware schouderblessure te hebben opgelopen, kon tot zijn eigen opluchting gewoon in actie komen. Naast hem excelleerde ook de jeugdige Quilindschy Hartman, die de strijd om de linksbackpositie inmiddels ruimschoots gewonnen heeft. Hij speelt met power en geeft het elftal op de linkerflank iets van de ‘schwung’, die Malacia Feyenoord ook gaf.

Feyenoord-doelman Justin Bijlow moest in de slotfase twee reddingen maken, maar dat slotoffensiefje van FC Groningen bracht hem en de Rotterdammers verder niet meer in de problemen. Sterker nog, in de 91e minuut zorgde invaller Santiago Giménez voor het slotakkoord: 0-3.