Recordbedragen voor basketbalshirts Michael Jordan en Barack Obama

Volgens veilinghuis Julien’s Auctions gaat het om een recordbedrag voor een shirt van Jordan, een van de beste basketballers ooit. De koper betaalde omgerekend 264.000 euro voor het witte tricot van Chicago Bulls met daarop in rode letters de naam van Jordan en diens nummer 23.

Eerder dit jaar ging al een paar schoenen van Jordan onder de hamer. De gesigneerde sneakers uit 1985 leverden maar liefst 560.000 dollar op. Het bedrag overtrof alle verwachtingen. Veilinghuis Sotheby’s was uitgegaan van een opbrengst tussen de 100.000 en 150.000 dollar. De spullen van Jordan zijn bijzonder populair sinds eerder dit jaar een veelgeroemde docuserie verscheen over de legendarische basketballer. ’The Last Dance’ gaat over het laatste succesjaar van Jordan bij de Bulls, waarmee hij voor de zesde keer de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA veroverde.

Bij de online-veiling van vrijdag door Julien’s Auctions kwam ook een basketbalshirt voorbij dat de Amerikaanse oud-president Barack Obama eind jaren 70 droeg op de middelbare school van Punahou op Hawaii. Ook Obama speelde met nummer 23. Het leverde 192.000 dollar op, ook een record voor een shirtje van de ’high school’.