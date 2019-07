Claim Jordania op FC Den Bosch afgewezen

Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag bepaald, een dag nadat hij beide partijen over het geschil had gehoord.

Jordania meent dat FC Den Bosch hem 810.000 euro schuldig is. Dat bedrag heeft hij in de club geïnvesteerd, maar volgens hem is het geld gebruikt om tekorten op te lossen in plaats van voor verbetering van de selectie en faciliteiten. Dat is volgens de rechter niet aannemelijk geworden.

De zakenman wilde FC Den Bosch overnemen door een meerderheid van de aandelen te kopen. In afwachting van goedkeuring van die overname door de KNVB, kwamen Jordania en FC Den Bosch overeen dat de zakenman alvast flinke bedragen zou investeren. Onlangs zette de KNVB een streep door de rekening door de overname niet goed te keuren. De bond vindt de herkomst van het geld niet duidelijk genoeg.

De rechter spreekt van een „weinige gelukkige situatie”, waarin Jordania niet acceptabel is gebleken als grootaandeelhouder maar de club wel mede heeft gefinancierd.

