FIFA stelt congres en vergadering uit om coronavirus

Het zeventigste FIFA-congres is verschoven naar vrijdag 18 september. De bijeenkomst, in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, stond voor 5 juni op het programma.

Ook een vergadering van de FIFA Council is verplaatst. Die zou op 20 maart plaatsvinden. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Ergens in juni of juli zal de conferentie alsnog worden gehouden, op het hoofdkantoor in Zürich of via een videosysteem.