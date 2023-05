Premium Het beste van De Telegraaf

’Mighty Mike’ neemt Premier League-beker niet mee naar huis: ’Dat ding staat alleen maar in de weg’ Brok in keel bij Van Gerwen na historische titel: ’Zo slecht gaat het allemaal nog niet, hè’

Michael van Gerwen is pal na zijn zevende Premier League-winst via een videoverbinding live op de Duitse televisie, als hij wordt welkom geheten in de show van de oosterburen. „Welke show? De show was hier, guys. Jullie hebben het gemist”, grijnst ’Mighty Mike’. Vervolgens zijn er de superlatieven voor de man die even ’zichzelf’ niet meer leek, maar op moment suprême zonder enig spoortje twijfel wereldkampioen Michael Smith uitschakelde en ’de beste van 2023’, Gerwyn Price, kansloos liet in de finale.