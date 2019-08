AZ blijft foutloos dankzij zege bij RKC

De Alkmaarders kwamen geen moment in de problemen, ook omdat RKC bijna de hele tweede helft met een man minder speelde na een rode kaart voor verdediger Juriën Gaari.

In de 35e minuut schoot Idrissi de bal beheerst in de verre hoek en in de extra tijd van de eerste helft schoot hij van dichtbij hard raak. Beide keren was Myron Boadu de aangever. Idrissi bracht zijn doelpuntentotaal op drie. Vorig weekend was hij tegen Fortuna Sittard (4-0) ook al trefzeker.

Bij RKC werd keeper Etienne Vaessen vlak voor de 0-2 per brancard afgevoerd omdat hij duizelig was na een botsing. Hij werd vervangen door Kees Heemskerk.

De eerste thuiswedstrijd van RKC in de eredivisie sinds 2014 liep voor de club uit Waalwijk uit op een teleurstelling. Acht minuten onderweg in de tweede helft werd Gaari weggestuurd wegens een harde tackle op Owen Wijndal.

AZ kreeg een dag voor de wedstrijd in Waalwijk, waar de kunstgrasmat was vervangen voor echt gras, te horen dat een deel van het stadion was ingestort. Trainer Arne Slot zei voorafgaand aan het duel dat de spelers de ravage nog niet hadden gezien en volledig op de wedstrijd gefocust waren.

