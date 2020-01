Sport Kort: Nadal met Spanje naar laatste acht ATP Cup

Tennis: Muguruza doorbreekt dramatische reeks

11.05 uur: De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft voor het eerst sinds Roland Garros van afgelopen jaar weer twee partijen op rij gewonnen. De tweevoudig grandslamwinnares versloeg in de tweede ronde van het toernooi in Shenzhen de Amerikaanse Shelby Rogers 6-1 7-6 (2).

De in China als zesde geplaatste Spaanse, in de eerste ronde te sterk voor thuisspeelster Wang Xin Yu, sloeg tien aces in de partij die een uur en 23 minuten duurde. In de kwartfinale stuit de oud-winnares van Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017), op Zarina Diyas uit Kazachstan.

„Elke wedstrijd is heel belangrijk en het is geweldig het jaar hier te beginnen en zo veel mogelijk wedstrijden te spelen. Elk toernooi is een uitdaging en ik ben blij dat ik door kan”, zei ze na afloop van de partij tegen Rogers.

Wielrennen: Durbridge verovert tijdrittitel Australië

10.43 uur: Wielrenner Luke Durbridge is voor de vierde keer in zijn loopbaan Australisch kampioen tijdrijden geworden. De renner van Mitchelton-Scott was over ruim 37 kilometer 18 seconden sneller dan Rohan Dennis, de regerend wereldkampioen die zijn eerste wedstrijd reed voor zijn nieuwe werkgever Ineos.

Durbridge (28) was eerder tijdritkampioen van zijn land in 2012, 2013 en 2019. Chris Harper pakte het brons. De 25-jarige Australiër rijdt vanaf dit jaar voor Jumbo-Visma.

Tennis: Spanje in kwartfinale ATP Cup

10.11 uur: Spanje heeft zich bij de kwartfinalisten gevoegd in de strijd om de ATP Cup, een nieuw landentoernooi voor tennissers in Australië. Rafael Nadal zette zijn land tegen Yoshihito Nishioka met winst in twee sets (7-6 6-4) op een 2-0-voorsprong op Japan. Niet veel later volgde ook winst in het afsluitende dubbelspel.

Nadal moest in de eerste set twee keer terugknokken van een break achterstand tegen zijn eveneens linkshandige tegenstander. Via de tiebreak trok de nummer 1 van de wereld de set toch naar zich toe om in de tweede bij 4-4 de opslag van zijn tegenstander te breken. „Het was na twee avondpartijen de eerste keer dat ik hier onder zulke zware omstandigheden moest spelen. Ook nog tegen een tegenstander die het jaar zo goed begonnen was. Het was zwaar”, vertelde Nadal, die met Pablo Carreño Busta ook nog de dubbel won.

Basketbal: Zorgen ondanks zege Lakers

08.03 uur: Los Angeles Lakers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de dertigste zege van het seizoen geboekt, maar toch waren er wat bezorgde gezichten bij de thuisploeg. Het betrof het uitvallen van Anthony Davis die, nadat hij hard op zijn rug was gevallen, in het derde kwart moest uitvallen. De overwinning kwam nooit in gevaar. De Lakers versloegen New York Knicks met duidelijke cijfers: 117-87.

Lebron James nam als gebruikelijk de hoofdrol op zich met 31 punten. Hij nam 6 van de 17 driepunters van de thuisploeg voor zijn rekening, hoewel vooraf nog werd gevreesd dat een griepje hem aan de kant zou houden. Davis belandde kort voor het einde van het derde kwart op de grond na een botsing met Julius Randle. Er werden bij nader onderzoek geen breuken geconstateerd, wel wordt gevreesd dat Davis enkele duels niet beschikbaar is voor de koploper van de Western Conference.

Maria Sjarapova

Tennis: Wildcard voor Sjarapova op Australian Open

07.47 uur: De Russische tennisster Maria Sjarapova kan ondanks haar lage positie op de wereldranglijst deelnemen aan de Australian Open. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar gaf de voormalig nummer 1 van de wereld een wildcard voor het enkelspel. Sjarapova kon het afgelopen jaar door een schouderblessure maar in acht toernooien uitkomen en zou met haar ranking (147) aangewezen zijn op kwalificaties.

Sjarapova (32) speelde dinsdag in Brisbane haar eerste wedstrijd sinds de uitschakeling op de US Open in augustus. Ze verloor in drie sets van de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady en klaagde na afloop over een virus dat haar de afgelopen weken had geplaagd. Vorig jaar bereikte Sjarapova op de Australian Open de vierde ronde.