Sport Kort: Sjarapova krijgt uitnodiging

Basketbal: Zorgen ondanks zege Lakers

08.03 uur: Los Angeles Lakers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de dertigste zege van het seizoen geboekt, maar toch waren er wat bezorgde gezichten bij de thuisploeg. Het betrof het uitvallen van Anthony Davis die, nadat hij hard op zijn rug was gevallen, in het derde kwart moest uitvallen. De overwinning kwam nooit in gevaar. De Lakers versloegen New York Knicks met duidelijke cijfers: 117-87.

Lebron James nam als gebruikelijk de hoofdrol op zich met 31 punten. Hij nam 6 van de 17 driepunters van de thuisploeg voor zijn rekening, hoewel vooraf nog werd gevreesd dat een griepje hem aan de kant zou houden. Davis belandde kort voor het einde van het derde kwart op de grond na een botsing met Julius Randle. Er werden bij nader onderzoek geen breuken geconstateerd, wel wordt gevreesd dat Davis enkele duels niet beschikbaar is voor de koploper van de Western Conference.

Tennis: Wildcard voor Sjarapova op Australian Open

07.47 uur: De Russische tennisster Maria Sjarapova kan ondanks haar lage positie op de wereldranglijst deelnemen aan de Australian Open. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar gaf de voormalig nummer 1 van de wereld een wildcard voor het enkelspel. Sjarapova kon het afgelopen jaar door een schouderblessure maar in acht toernooien uitkomen en zou met haar ranking (147) aangewezen zijn op kwalificaties.

Sjarapova (32) speelde dinsdag in Brisbane haar eerste wedstrijd sinds de uitschakeling op de US Open in augustus. Ze verloor in drie sets van de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady en klaagde na afloop over een virus dat haar de afgelopen weken had geplaagd. Vorig jaar bereikte Sjarapova op de Australian Open de vierde ronde.