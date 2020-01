Sport Kort: Yule weer snelste op slalom in avondrace

Skiën: Yule wint wereldbekerwedstrijd op slalom

23.00 uur Skiër Daniel Yule heeft de wereldbekerwedstrijd op de slalom in Madonna di Campligio gewonnen. De Zwitser legde de basis voor zijn zege op de Italiaanse piste in de eerste run, waarin hij de snelste was. De tweede plaats was voor de Noor Henrik Kristoffersen, die op zijn beurt de Fransman Clément Noël voorbleef.

Vorig jaar had Yule ook al gewonnen in Madonna di Campiglio.

Waterpolo: Geblesseerde De Koff niet naar EK waterpolo

19.04 uur: Milan de Koff gaat niet mee met de Nederlandse waterpoloërs naar de Europese titelstrijd in Boedapest. De doelman van SVH heeft op de training een blessure aan zijn rug opgelopen en zal daarvan niet op tijd herstellen. Bondscoach Harry van der Meer heeft Ted Huijsmans als vervanger opgeroepen. De 21-jarige doelman van ZV De Zaan heeft nog geen interlands achter zijn naam staan.

De waterpoloërs spelen in de Hongaarse hoofdstad op 14 januari hun eerste wedstrijd. Oranje neemt het in de groepsfase op tegen Roemenië, Servië en Rusland.

Paardensport: Ruiter Van der Vleuten in actie bij Jumping Amsterdam

17.00 uur: Het paardensportevenement Jumping Amsterdam heeft voor de naderende editie bij de springruiters een sterk deelnemersveld voor de wereldbekerwedstrijd aan zich weten te binden. Voor Nederland komt onder meer Maikel van der Vleuten in de RAI in actie. Daarnaast zijn vier ruiters uit de top tien van de wereldranglijst van de partij.

Dat zijn de Zwitser Steve Guerdat, de Duitser Daniel Deusser, de Belg Pieter Devos en Henrik von Eckermann. De Zweed won in 2019 met zijn paard Toveks Mary Lou de wereldbekerkwalificatie in Amsterdam.

Naast Van der Vleuten starten voor Nederland ook onder anderen Harrie Smolders, Jeroen Dubbeldam, Marc Houtzager en Willem Greve.

Jumping Amsterdam wordt van 24 tot en met 26 januari gehouden.

Dakar Rally: Klassementsleiders verliezen terrein

16.14 uur: De leiders in het klassement voor auto’s en motoren in de Dakar Rally hebben woensdag in de vierde etappe terrein prijs moeten geven. Rallylegende Stéphane Peterhansel en zijn bijrijder Paulo Fiuza wonnen de test over 672 kilometer van Neom naar Al-Ula in Saudi-Arabië. Bij de motorrijders was de Chileen Jiose Ignacio Cornejo de beste.

De Spanjaarden Carlos Sainz en Lucas Cruz behielden de leiding in het algemeen klassement bij de auto’s, maar zagen hun voorsprong wel slinken tot iets meer dan drie minuten. Nummer twee in het klassement is de Qatarees Nasser al-Attiyah met bijrijder Matthieu Baumel, gevolgd door Peterhansel en Fiuza. Beste Nederlander is Bernhard ten Brinke die met bijrijder Tom Colsoul achtste staat op 44.40 minuten van de leiders.

Bij de motoren behield Ricky Brabec uit de VS de leiding. Hij finishte woensdag als zevende, op 2.48 minuten van de winnaar Cornejo. De Argentijn Kevin Benavides kwam als tweede over de meet en naderde Brabec tot op 2.30 minuten. De Nederlander Paul Spierings staat 31e in de tussenrangschikking.

Janus van Kasteren reed bij de trucks naar een verdienstelijke vierde plaats in de etappe. In het klassement staat hij zevende, een plaats voor landgenoot Pascal de Baar, die woensdag als achtste over de meet kwam. Anton Sjibalov was de winnaar bij de trucks.

Korfbal: Korfbalbondscoach Scholtmeijer kondigt vertrek aan

14.21 uur: Bondscoach Wim Scholtmeijer neemt in november na het EK korfbal in België afscheid van Oranje. Ook zijn assistenten Leon Braunstahl en Jennifer Tromp stoppen na het EK, maakte korfbalbond KNKV woensdag bekend.

Scholtmeijer volgde begin 2014 Jan Sjouke van den Bos op als bondscoach. Daarvoor had hij bij het korfbalverbond een aantal jeugdselecties onder zijn hoede gehad. Met TeamNL Korfbal won hij eenmaal de World Games (2017), tweemaal het WK (2015, 2019) en driemaal het EK (2014, 2016, 2018).

„Ik ben het KNKV dankbaar dat ik op 31-jarige leeftijd de kans heb gekregen om bondscoach te worden. Ik kan al terugkijken op zes fantastische jaren, waarin ik me enorm heb kunnen ontwikkelen en we gaan deze periode goed afsluiten. De EK-finale zou een prachtige finish zijn van een geweldige tijd”, aldus Scholtmeijer op korfbal.nl.

KNKV-directeur Kees Rodenburg spreekt zijn waardering uit. „Met z’n ambitieuze en vernieuwende aanpak heeft Wim ons verder gebracht. We richten ons nu op het EK en zullen daarna passend afscheid nemen van Wim, Leon en Jennifer.”

Tennis: Muguruza doorbreekt dramatische reeks

11.05 uur: De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft voor het eerst sinds Roland Garros van afgelopen jaar weer twee partijen op rij gewonnen. De tweevoudig grandslamwinnares versloeg in de tweede ronde van het toernooi in Shenzhen de Amerikaanse Shelby Rogers 6-1 7-6 (2).

De in China als zesde geplaatste Spaanse, in de eerste ronde te sterk voor thuisspeelster Wang Xin Yu, sloeg tien aces in de partij die een uur en 23 minuten duurde. In de kwartfinale stuit de oud-winnares van Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017), op Zarina Diyas uit Kazachstan.

„Elke wedstrijd is heel belangrijk en het is geweldig het jaar hier te beginnen en zo veel mogelijk wedstrijden te spelen. Elk toernooi is een uitdaging en ik ben blij dat ik door kan”, zei ze na afloop van de partij tegen Rogers.

Wielrennen: Durbridge verovert tijdrittitel Australië

10.43 uur: Wielrenner Luke Durbridge is voor de vierde keer in zijn loopbaan Australisch kampioen tijdrijden geworden. De renner van Mitchelton-Scott was over ruim 37 kilometer 18 seconden sneller dan Rohan Dennis, de regerend wereldkampioen die zijn eerste wedstrijd reed voor zijn nieuwe werkgever Ineos.

Durbridge (28) was eerder tijdritkampioen van zijn land in 2012, 2013 en 2019. Chris Harper pakte het brons. De 25-jarige Australiër rijdt vanaf dit jaar voor Jumbo-Visma.

Rafael Nadal juicht. Ⓒ AFP

Tennis: Spanje in kwartfinale ATP Cup

10.11 uur: Spanje heeft zich bij de kwartfinalisten gevoegd in de strijd om de ATP Cup, een nieuw landentoernooi voor tennissers in Australië. Rafael Nadal zette zijn land tegen Yoshihito Nishioka met winst in twee sets (7-6 6-4) op een 2-0-voorsprong tegen Japan. Niet veel later volgde ook winst in het afsluitende dubbelspel.

Nadal moest in de eerste set twee keer terugknokken van een break achterstand tegen zijn eveneens linkshandige tegenstander. Via de tiebreak trok de nummer 1 van de wereld de set toch naar zich toe om in de tweede bij 4-4 de opslag van zijn tegenstander te breken. „Het was na twee avondpartijen de eerste keer dat ik hier onder zulke zware omstandigheden moest spelen. Ook nog tegen een tegenstander die het jaar zo goed begonnen was. Het was zwaar”, vertelde Nadal, die met Pablo Carreño Busta ook nog de dubbel won.

Spanje neemt het in de halve finales op tegen België, dat zich als beste nummer 2 verzekerde van een langer verblijf in het landentoernooi. Het evenement, waaraan 24 landen deelnemen, wordt de komende dagen vervolgd in Sydney.

Novak Djokovic neemt het vrijdag met zijn Servische teamgenoten op tegen Canada, dat net als België als nummer 2 doorging naar de knock-outfase.

Gastland Australië opent het zogenoemde Final Eight-toernooi donderdag met een confrontatie met de Britten, die zonder Andy Murray aantreden. Argentinië stuit later op donderdag op Rusland. De finale is zondag.

Basketbal: Zorgen ondanks zege Lakers

08.03 uur: Los Angeles Lakers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de dertigste zege van het seizoen geboekt, maar toch waren er wat bezorgde gezichten bij de thuisploeg. Het betrof het uitvallen van Anthony Davis die, nadat hij hard op zijn rug was gevallen, in het derde kwart moest uitvallen. De overwinning kwam nooit in gevaar. De Lakers versloegen New York Knicks met duidelijke cijfers: 117-87.

Lebron James nam als gebruikelijk de hoofdrol op zich met 31 punten. Hij nam 6 van de 17 driepunters van de thuisploeg voor zijn rekening, hoewel vooraf nog werd gevreesd dat een griepje hem aan de kant zou houden. Davis belandde kort voor het einde van het derde kwart op de grond na een botsing met Julius Randle. Er werden bij nader onderzoek geen breuken geconstateerd, wel wordt gevreesd dat Davis enkele duels niet beschikbaar is voor de koploper van de Western Conference.

Maria Sjarapova Ⓒ EPA

Tennis: Wildcard voor Sjarapova op Australian Open

07.47 uur: De Russische tennisster Maria Sjarapova kan ondanks haar lage positie op de wereldranglijst deelnemen aan de Australian Open. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar gaf de voormalig nummer 1 van de wereld een wildcard voor het enkelspel. Sjarapova kon het afgelopen jaar door een schouderblessure maar in acht toernooien uitkomen en zou met haar ranking (147) aangewezen zijn op kwalificaties.

Sjarapova (32) speelde dinsdag in Brisbane haar eerste wedstrijd sinds de uitschakeling op de US Open in augustus. Ze verloor in drie sets van de Amerikaanse qualifier Jennifer Brady en klaagde na afloop over een virus dat haar de afgelopen weken had geplaagd. Vorig jaar bereikte Sjarapova op de Australian Open de vierde ronde.