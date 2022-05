Vitesse slaat eerste slag in strijd om Europees voetbal met AZ

In de twintig voorgaande gevallen dat een Europees ticket werd verdeeld door play-offs kwam dat slechts zesmaal terecht bij de club, die het hoogst geëindigd was in de reguliere competitie. Vorig jaar lukte Feyenoord dat wél met het mooie seizoen in de Conference League als gevolg. AZ dat met tien punten meer één plek boven Vitesse eindigde hoopt dat kunstje in de play-offs te herhalen, maar zal daarvoor zondagmiddag zowel voorin als defensief scherper moeten zijn.

Voor aanvang van het duel werd in Gelredome afscheid genomen van een reeks spelers, voor wie het de laatste thuiswedstrijd was. Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi en Loïs Openda kregen een ingelijste foto en een bloemetje. Normaal zou zo’n behandeling ook Eli Dasa ten deel zijn gevallen, maar de rechtsback, die ook vertrekt vanwege een aflopend contract, liet zijn werkgever zakken om in Israël zijn bruiloft te vieren. Bij de planning van zijn huwelijk had hij geen rekening gehouden met een play-off-finale en dus reisde hij gewoon af naar zijn vaderland.

Wijndal

Zijn vervanger was Romaric Yapi, die bij de uitwedstrijd tegen AZ in de competitie door het ijs was gezakt. Letsch hoopte maar dat Yapi een vlugge leerling zou zijn, maar de voormalige jeugdspeler van Paris Saint-Germain was vanaf het begin een zwakke plek in de Vitesse-defensie.

De meest prominente afwezige bij AZ was international Owen Wijndal. De hoop bestond in Alkmaar dat de captain klaargestoomd kon worden, maar het heeft er alle schijn van dat hij zijn laatste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld. En gezien de interesse voor Wijndal van meerdere clubs, waaronder ook Ajax, misschien wel sowieso zijn laatste voor de Alkmaarse club.

Vervanger Milos Kerkez had het moeilijk bij AZ, zoals de Alkmaarders aanvankelijk in zijn totaliteit niet sterk voor de dag kwamen. Vitesse trok de positieve lijn van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht door en nam de leiding. Openda was veel te snel voor de AZ-verdedigers en zijn voorzet werd door Thomas Buitink tegen het net geknald (1-0).

AZ kwam vlak na rust nog langszij. Ⓒ ANP/HH

Personele aderlating

Net voor de achterstand leed AZ een gevoelige personele aderlating, toen Fredrik Midtsjø met een hamstringblessure moest uitvallen. De Noor werd vervangen door Tijjani Reijnders.

AZ rechtte na de dubbele tegenslag de rug en Jesper Karlsson was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn gekrulde schot na een inschattingsfout van Million Manhoef trof de paal. De Zweed stak er samen met Jordy Clasie bovenuit bij AZ, dat in de loop van het duel de wedstrijd volledig zou gaan controleren.

Net voor rust kreeg Vitesse via de pijlsnelle Openda, die Martins Indi voorbij snelde, nog een kans om de 2-0 te maken, maar de aanvaller kreeg de bal niet voorbij doelman Peter Vindahl. In de tweede helft was het AZ, dat de klok sloeg in Arnhem. De ploeg van Jansen domineerde de wedstrijd en kwam op gelijke hoogte door een schot van Clasie, dat door Vitesse-invaller Tomas Hajek van richting werd veranderd.

Openda

Na de gelijkmaker leek AZ door te gaan drukken richting een overwinning, maar Vitesse hield dapper stand en wist zich richting het einde van de wedstrijd steeds meer aan de druk te ontworstelen. Wie anders dan goudhaantje Openda zorgde voor grote vreugde op de goed gevulde tribunes door de bal uit de draai achter Vindahl te knallen (2-1). Door alle blessures en andere afwezigen had Letsch amper nog wissels tot zijn beschikking en moest hij de jeugdspelers Miliano Jonathans, Gyliano de Regt en Marcus Steffen inbrengen, maar het piepjonge Vitesse bracht de drie punten over de meet. Het applaus was voor Openda, die met 24 goals in 49 duels dit seizoen een cruciale rol heeft gespeeld voor Vitesse, en de Arnhemmers hoop op nog een seizoen Europees voetbal heeft bezorgd.

