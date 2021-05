Pep Guardiola ruilt visie Johan Cruijff in voor die van Louis van Gaal

Wim Kieft Ⓒ RENE BOUWMAN

Eindelijk, sinds 2015 hebben de Franse bondscoach Didier Deschamps en spits Karim Benzema van Real Madrid de strijdbijl begraven. Het betrof een afpersingszaak indertijd van de Franse international Mathieu Valbuena en de vermeende rol van Benzema daarin. Sindsdien was Benzema persona non grata en zijn er over en weer niet de meest vleiende dingen gezegd door de trainer en de spits.