Premium Het beste van De Telegraaf

Tennisser kan zich niet vinden in opmerkingen van ex-coach Schapers Botic van de Zandschulp: ’Ik ben een beetje geschokt’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Het is de bedoeling dat Botic van de Zandschulp en zijn nieuwe coach Peter Lucassen (inzet) ook na dit seizoen blijven samenwerken. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - Bij het afscheid tussen Botic van de Zandschulp en coach Michiel Schapers liet de communicatie nogal te wensen over. Dat is de conclusie nadat Nederlands beste tennisser nu ook vertelt over de keuze die hij na de voor hem zo succesvolle US Open heeft gemaakt. „Ik ben een beetje geschokt over de reactie van Michiel.”