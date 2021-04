Frank de Boer moet Erwin van de Looi tot de orde roepen

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Ongelofelijk dat de KNVB de basis van de Nederlandse voetbalopleiding verkwanselt. Hoe lang zijn we in Nederland met Oranje en de clubs niet succesvol met het 4-3-3-systeem? Ook Ajax nu weer in de Europa League. Vanaf de jongste jeugd leert iedereen in een 4-3-3-formatie spelen, wordt daarin verder opgeleid en dat heeft erin geresulteerd dat een aantal spelers – van Johan Cruijff tot Marco van Basten – tot de allerbesten van de wereld wordt gerekend.