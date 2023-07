Ook kopman Carapaz staakt Tour na val

Carapaz liep een breukje op in zijn linkerknieschijf en kreeg ook drie hechtingen om een wond te dichten. "Richard gaat naar huis om aan zijn herstel te beginnen. Beterschap campeón", meldt EF Education-EasyPost.

Carapaz stapte met bebloede benen weer op de fiets, Mas moest gelijk na de val al opgeven in de eerste etappe naar Bilbao. Mas was bezig aan zijn vijfde Tour de France. In de Tour van 2020 eindigde de nu 28-jarige renner als vijfde en in 2021 als zesde.