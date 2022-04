Premium Het beste van De Telegraaf

Merijn Zeeman: ’Onderzoeken wijzen uit dat Van Aert gezond is’ Na slecht-nieuws-show hoopt Jumbo-Visma op beterschap

Het is nog niet duidelijk of Wout van Aert aankomend weekeinde in actie komt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met alle tegenslagen die Jumbo-Visma voor de kiezen krijgt, hoopt de Nederlandse ploeg op beterschap. Prioriteit is vanzelfsprekend de situatie van Milan Vader, die na zijn zware val in een Spaanse ziekenhuis ligt. De ploeg moet er - met of zonder Wout van Aert - zondag wel ’gewoon’ weer staan in Parijs-Roubaix, en dan zijn er ook nog vraagtekens rond Primoz Roglic.