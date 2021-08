Matthijs de Ligt zwaait Cristiano Ronaldo uit met mooie woorden: ’Het perfecte voorbeeld’

Matthijs de Ligt zwaaide de 36-jarige Portugees uit via Instagram. ,,Het was een eer om met je op het veld te staan”, aldus de veertien jaar jongere verdediger van de Bianconeri.

„Wat mij betreft ben je het perfecte voorbeeld voor ieder speler. Je laat zien dat je als voetballer altijd beter kan worden als je maar hard blijft werken en nooit tevreden bent met wat je al hebt gepresteerd. Ik hoop dat je nog veel mooie dingen gaat laten zien, ik weet dat je nog niet klaar bent. Veel succes, Cris.”

De Ligt tekende in 2019 bij Juventus, dat de mandekker overnam van Ajax. De Amsterdammers schakelden de Italianen enkele maanden eerder nog uit in de Champions League, mede door een rake kopbal van het Nederlandse talent.

Ronaldo was een groot voorstander van de komst van De Ligt naar Turijn. Na de finale van de Nations League in de zomer van 2019 zei de Portugees tegen de jonge verdediger dat hij naar Juventus moest komen. Niet heel veel later was de transfer van ongeveer 70 miljoen euro rond.