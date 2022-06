Jumbo-Visma verlaat Ronde van Zwitserland vanwege corona

„Team Jumbo-Visma verschijnt vandaag niet aan de start van de vijfde etappe van de Tour de Suisse. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er opnieuw corona in de ploeg geslopen”, schrijft de ploeg. „In het belang van de gezondheid van de renners en staf en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd achten het medische en het sportieve management van de Nederlandse formatie terugtrekken uit de Zwitserse rittenkoers het verstandigste besluit. Het besluit is genomen in overleg met de directie van de Tour de Suisse. Wie slachtoffer is geworden van een covid-besmetting meldt Team Jumbo-Visma niet.”

Het wegvallen is een flinke streep door de rekening van verschillende renners die deze week nog hoopten zich in de Tour-ploeg te rijden. Bij de Nederlandse formatie zijn alleen Wout van Aert, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard al honderd procent zeker van een plek aan het vertrek in Kopenhagen.

Verder ziet Sepp Kuss de kans op een goed klassement verdwijnen. De Amerikaan stond na vier etappes zevende op slechts tien tellen van leider Stephen Williams.