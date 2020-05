’Duitsland geeft het voetbal in alle andere landen hoop’

De invloedrijke topman van de titelverdediger maant alle betrokken partijen in het Duitse profvoetbal tot voorzichtigheid.

Gedisciplineerd

„Het is belangrijk dat we hiermee tevreden zijn, maar we moeten het nu niet laten wegglippen”, betoogde de oud-international. „We dienen ook in de toekomst op een gedisciplineerde manier met de eisen van de politiek om te gaan”, doelde hij op de vele voorschriften waaraan de clubs zich vanwege het coronavirus moeten houden.

Rummenigge zag de succesvolle herstart van de Bundesliga ook als een positief signaal voor andere voetbalcompetities in Europa, die nog niet zijn begonnen na de gedwongen coronapauze. „Iedereen was blij dat het in Duitsland zo goed is gegaan en dat geeft hoop aan collega’s in andere landen dat ze op een gegeven moment ook weer kunnen gaan spelen.”

