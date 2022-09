Van Bronckhorst met neus op feiten gedrukt door Ajax: ’Het gaat moeilijk worden’

,,Het verschil in de eerste helft was te groot”, analyseerde Van Bronckhorst. „Je zag dat wij moeite hadden met de positiewisselingen en de diepgang van Ajax. We zaten totaal niet in de wedstrijd en uiteindelijk was het al na 35 minuten beslist. We zijn zeker voor rust weggespeeld.”

Van Bronckhorst had in eerste instantie geen verklaring voor het povere optreden van zijn ploeg. „Dat is moeilijk zo kort na een wedstrijd. Voor veel spelers was het de eerste keer op Champions League-niveau. Het verschil met de onze normale tegenstanders is groot”, aldus de voormalig Feyenoord-coach, die met Rangers in de play-offs nog PSV uitschakelde.

Van Bronckhorst baalde van de fouten die Rangers maakte. De ploeg leidde op die manier zelf meerdere tegentreffers in. ,,Tegen een team met de kwaliteiten van Ajax, dat jaarlijks in de Champions League speelt, wordt dat meteen afgestraft.” Dat Edson Alvarez geheel vrij de 1-0 kon binnenkoppen, kon hij evenmin bevatten. „Hoe dat kon? Dat verbaasde mij ook.”

Van Bronckhorst rekent nu hij met zijn neus op de feiten is gedrukt op een moeilijke Champions League-campagne en vreest dat overwintering in Europa een lastig verhaal wordt. „Het gaat moeilijk worden op deze manier. Liverpool en Napoli zijn vergelijkbaar met Ajax en ook dat worden moeilijke wedstrijden voor ons. Al weten we nu wel wat er wordt verwacht.”