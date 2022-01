Flinke dreun Feyenoord in eigen Kuip

Feyenoord wist dat het aan Vitesse een stevige kluif zou hebben. De Arnhemmers spelen onder de Duitse trainer Thomas Letsch dit seizoen in de meeste partijen voortreffelijk voetbal. De laatste nederlaag in de competitie dateerde van 20 november, uit bij PSV (2-0) en dat was geen schande. De nederlaag daarvoor was er eentje bij Tottenham Hotspur uit (3-2) en juist daar maakten de Arnhemmers grote indruk.

In De Kuip liet Vitesse ook zien dat het met lef durft te voetballen. Geïnspireerd door Riechedly Bazoer, die als opkomende of indribbelende centrale verdediger zijn ploeg voortdurend aanvallende impulsen gaf. De man die met nummer tien op zijn rug speelt, had er geen seconde aan getwijfeld of hij wel aan de start moest verschijnen. Ja, hij is in gesprek met Feyenoord en dat contact is niet opeens abrupt verbroken.

Bazoer

Financieel is hij voor de Rotterdammers deze winter zo goed als zeker niet meer haalbaar, maar over vijf maanden kan hij transfervrij de overstap maken naar de ploeg van Arne Slot. Laat dat nu ook een trainer zijn die zijn elftal laat spelen zoals Bazoer het graag ziet. Aanvallend, dominant en initiatief nemend.

Bekijk ook: Fans Feyenoord laten vuurwerk Kuip in dwarrelen

Slot kon in de lege en mistige Kuip, die mogelijk over twee weken wel weer is gevuld met publiek, met eigen ogen vaststellen dat Bazoer het achterin in de eerste helft al prima georganiseerd had. Met de twee boomlange secondanten, de Deen Jacob Rasmussen en Danilho Doekhi, naast zich bleef de Arnhemse muur lang bestand tegen alle Rotterdamse aanvallen.

Niet zo dominant

Feyenoord puzzelde en combineerde erop los voor rust, maar verder dan een gericht schot van Bryan Linssen kwam de thuisclub niet. Feyenoord speelde verzorgd, had ook een licht overwicht maar kwam steeds niet veel verder dan het zestienmetergebied. Het feit dat het balbezit slechts 54 procent was in het voordeel van Feyenoord halverwege, onderstreepte al dat de Rotterdammers lang niet zo dominant waren als in andere wedstrijden.

Ⓒ ANP Pro Shots

Met Rasmussen, die met een kopbal dicht bij de 0-1 was voor Vitesse, en een fraaie actie van Openda, die Thomas Buitink een vrije schietkans bezorgde, kreeg de ploeg van Letsch zelfs de mooiste kansen. Aan de technisch begaafde Openda hadden Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida de handen vol.

Geertruida

Geertruida kreeg van Slot in het centrum de voorkeur boven de Argentijn Marcos Senesi, die op de bank plaatsnam. De Zuid-Amerikaan zou een van de spelers zijn geweest die in de winterstop corona heeft gehad en dat verklaart de voorzichtigheid waarmee Slot bij het eerste duel in januari te werk ging.

Geertruida deed zijn werk overigens prima en Slot weet dat de zelf opgeleide, nog jonge verdediger de komende jaren rustig centraal achterin kan worden geposteerd als Senesi op enig moment wordt verkocht.

Misser Bijlow

Het was pijnlijk voor Feyenoord dat juist de heel lang zo betrouwbare doelman Justin Bijlow halverwege de tweede helft de eerste steen in de Rotterdamse muur werd die afbrokkelde. Bij een counter van de Arnhemmers, uiteraard weer via Openda, dacht de rappe rechtsback Marcus Pedersen wel redding te kunnen brengen, maar de uitkomende Bijlow zorgde voor verwarring en bracht uiteindelijk zijn eigen verdediger naar de grond. Opende tikte vrolijk de 0-1 binnen.

Feyenoord dacht meteen zelf toe te slaan daarna, maar de treffer van Guus Til werd afgekeurd omdat de net ingevallen Cyriel Dessers in de baan van het schot stond. In de slotfase kreeg Til zelf nog een prima kans, maar hij miste. Ook in de zes minuten blessuretijd wisten de Rotterdammers het net niet meer te vinden.

Til: het was gewoon niet top vandaag

Til vond dat Feyenoord de nederlaag tegen Vitesse (0-1) zaterdag aan zichzelf te wijten had. „Het was gewoon niet top vandaag”, zei de international. „Al vond ik dat deze wedstrijd niet echt een winnaar verdiende.”

Til vond niet dat de slechte hervatting van de Eredivisie af kon worden geschoven op de moeizame start van dit jaar. Feyenoord zegde een trainingskamp in Spanje af vanwege vele coronabesmettingen. „Iedereen heeft daar mee te maken, daar kun je het niet op gooien”, zei Til. „Maar dat het een valse start is, is zeker. We zitten nu tussen PSV en Ajax aan de ene kant en Vitesse aan de andere kant in. De uitslagen van de andere clubs zijn nu bepalend voor ons.”

Vitesse heeft nog 3 punten minder dan Feyenoord. PSV en Ajax kunnen hun voorsprong op de Rotterdammers zondag vergroten tot respectievelijk 7 en 6 punten.