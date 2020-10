Justin Bijlow haakt geblesseerd af bij Jong Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: David Goffin besmet met coronavirus

20:19 uur De Belgische tennisser David Goffin heeft positief getest op het coronavirus. De nummer 13 van de wereld maakte dat zelf bekend op social media. Hij werd vorige week al in de eerste ronde op Roland Garros uitgeschakeld door de Italiaan Jannik Sinner.

„Slecht nieuws”, liet Goffin weten. „Nadat ik dinsdag een positieve coronatest aflegde, moet ik afhaken voor het toernooi in Sint-Petersburg. Voorlopig voel ik me goed. Ik ga in isolatie en als alles goed verloopt, keer ik terug in Antwerpen.”

Voetbal: Bijlow haakt geblesseerd af bij Jong Oranje

20:13 uur Doelman Justin Bijlow komt vanwege klachten aan een bovenbeen niet in actie bij Jong Oranje. Hij keert terug naar Feyenoord om aan zijn herstel te werken. Bijlow mist de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Gibraltar van donderdag.

Jasper Schendelaar van Telstar vervangt Bijlow, en sluit zaterdagavond na de wedstrijd van Telstar tegen TOP Oss aan bij Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi kan daardoor donderdag ook geen beroep doen op Schendelaar.

Bijlow speelde tot dusver elf interlands voor Jong Oranje. Hij debuteerde op 6 oktober 2017 tijdens de wedstrijd tussen Jong Nederland en Jong Letland.

Dinsdag 13 oktober staat de uitwedstrijd tegen Jong Cyprus op het programma.

Voetbal: Schotland mist 3 voetballers door coronaregels in play-off

16.58 uur: Schotland mist donderdag drie voetballers vanwege corona in het duel met Israël in de play-offs voor plaatsing voor het Europees kampioenschap. Het gaat om Stuart Armstrong, Kieran Tierney en Ryan Christie.

Van de drie testte Armstrong positief, nadat de middenvelder van Southampton bij een eerdere test maandag nog negatief was. De andere twee betrokkenen hadden geen positieve test, maar moeten uit voorzorg in isolatie omdat ze in nauw contact waren met Armstrong. Dat geldt ook voor twee leden van de staf.

Armstrong, Tierney en Christie ontbreken volgende week ook in de duels in de Nations League tegen Slowakije en Tsjechië.

Wielersport: Meurisse naar ploeg Van der Poel

15.41 uur: De Belgische wielrenner Xandro Meurisse rijdt de komende twee jaar voor Alpecin-Fenix, de ploeg waar ook de Nederlander Mathieu van der Poel voor uitkomt. Meurisse (28) is afkomstig van een andere Belgische ploeg, Circus-Wanty Gobert, waarvoor hij vroeg in dit jaar na een ritzege ook het eindklassement in de Ronde van Murcia won.

In totaal heeft hij vier profzeges achter zijn naam staan. Vorige maand meldde Alpecin-Fenix al de komst van Jasper Philipsen. De 22-jarige Belg komt over van UAE Team Emirates.

Olympische Spelen: Organisatoren bezuinigen 240 miljoen euro

15.25 uur: De lokale organisatoren van de met een jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio hopen de kosten met zo’n 240 miljoen euro omlaag te krijgen. Dat maakten zij woensdag bekend tijdens een videovergadering van het dagelijks bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Die bezuiniging moet onder meer komen uit het terugbrengen van het aantal betrokkenen met maximaal 15 procent. Die inkrimping geldt niet voor het aantal deelnemende atleten.

Er zal bezuinigd worden op zaken als de transportkosten, op kosten voor kantoorruimte en op reclame-uitingen. In totaal zijn er vijftig maatregelen gepland om tot kostenverlaging te komen. Ook is het contract tussen Japan, Tokio en het IOC aangepast. Volgens de organisatoren staan de genomen maatregelen model voor hoe in de toekomst grote evenementen moeten worden georganiseerd.

Wielersport: Grace Brown wint Brabantse Pijl

14.48 uur: De Australische wielrenster Grace Brown heeft de vrouweneditie van de Brabantse Pijl gewonnen, de koers in het Vlaamse heuvelland onder Brussel. De renster van Mitchelton-Scott reed in de slotfase van de koers alleen voorop, met twee rensters van Sunweb in achtervolging: Floortje Mackaij en de Duitse Liane Lippert. Het tweetal kreeg het gat niet dichtgereden. In de slotkilometers nam Brown zelfs nog iets meer afstand.

Achter Brown, die zondag nog tweede werd in Luik-Bastenaken-Luik, finishte Lippert als tweede, net voor Mackaij. De Belgische Lotte Kopecky won de sprint van een eerste achtervolgende groep. Voor de 28-jarige Brown was het haar vierde overwinning als wielerprof.

CCC-Liv van Marianne Vos besloot op het laatste moment niet te starten vanwege een coronageval binnen het team.

Voetbal: Belgische voetbalploeg wacht nog op verlossende woord van Mertens

12.51 uur: De Belgische voetbalploeg weet nog altijd niet of Dries Mertens beschikbaar is voor de aankomende interlands. De 33-jarige aanvaller van Napoli zit met zijn team in quarantaine in een resort nabij Napels omdat meerdere mensen van de club positief hebben getest op het coronavirus.

„Het meedoen van Mertens blijft onduidelijk. Zijn situatie hangt af van de beslissing van de lokale autoriteiten met betrekking tot de coronamaatregelen”, meldde de Belgische bond. De Belgen nemen het donderdag in een oefenwedstrijd op tegen Ivoorkust en spelen vervolgens tegen Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober) voor de Nations League.

Spanje maakte al bekend dat Fabian Ruiz, die eveneens uitkomt voor Napoli, niet beschikbaar is voor de aankomende interlands.

Zondag besloot Napoli niet op te komen dagen in Turijn voor de uitwedstrijd tegen Juventus. De lokale gezondheidsautoriteiten hadden de vliegreis van het team richting Noord-Italië op zaterdag verboden en deed de ploeg de aanbeveling in quarantaine te gaan. De organisatie achter de Serie A, de Italiaanse hoogste voetbalcompetitie, dreigt nu met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Napels.

Wielersport: Veldrijdster Alvarado ook naar WK mountainbike

12.04 uur: Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado neemt zaterdag deel aan het WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang. De Rotterdamse doet dat bij de beloften, de categorie waarin ze onlangs ook Nederlands kampioene werd. Bondscoach Gerben de Knegt heeft Alvarado op het laatste moment aan zijn selectie kunnen toevoegen.

Alvarado won afgelopen weekeinde ook een wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto bij de beloften. Ze is in Leogang de enige Nederlandse mountainbikester die start in die categorie. De 22-jarige renster van Alpecin-Fenix besloot begin dit jaar in het veldrijden op het WK uit te komen bij de elitevrouwen en veroverde daar meteen de wereldtitel. Alvarado heeft ook ambities op de weg en wil bij de Olympische Spelen in Parijs in 2024 uitkomen in het mountainbiken.

Wielersport: Wielerploeg Vos na coronageval niet van start in Brabantse Pijl

11.49 uur: Wielerploeg CCC-Liv, de ploeg van Marianne Vos, heeft op het laatste moment afgezien van deelname aan de Brabantse Pijl, een eendaagse koers in België. Bij de ploeg heeft een persoon positief getest op het coronavirus.

„Alle rensters en stafleden in de teambubbel zijn dubbel getest voorafgaand aan de Brabantse Pijl. Alle resultaten van beide testrondes waren negatief. Die informatie hebben we tijdig met de UCI gedeeld, op de manier zoals de UCI dat voorschrijft”, aldus teamarts Tessa Backhuijs.

„In de nacht van dinsdag op woensdag, toen de rensters en stafleden al in de als veilig aangemerkte teambubbel zaten, zijn we door een testlab er attent op gemaakt dat een van de testresultaten tóch positief bleek te zijn. Daarop hebben we woensdagochtend onze verantwoordelijkheid genomen en besloten om de gehele ploeg uit koers te houden.” Wie er positief heeft getest, werd niet bekendgemaakt.

De Brabantse Pijl wordt pas voor de derde keer voor vrouwen georganiseerd. Vorig jaar ging de winst naar de Belgische Sofie De Vuyst.

Wielersport: Kalender wereldbeker veldrijden verder uitgehold door corona

11.22 uur: De kalender van de wereldbeker veldrijden voor komend seizoen wordt steeds kleiner. Woensdag meldde de internationale wielrenunie UCI dat ook de crossen van het Zwitserse Villars en het Nederlandse Hoogerheide niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Van de oorspronkelijk geplande veertien wereldbekerwedstrijden zijn er op dit moment nog maar zes over.

De cross in Villars stond in het weekend van 16 en 17 januari op het programma. In Hoogerheide zouden de veldrijders in het weekend van 23 en 24 januari in actie komen. De afgelopen weken werden al de wereldbekercrossen van Diegem (27 december), Koksijde (22 november) en het Franse Besançon (29 november) afgelast. Terwijl in een veel eerder stadium al duidelijk werd dat de overtocht naar de Verenigde Staten, voor de eerste manche in Waterloo, en Ierland (Dublin) niet door zou gaan. Ook de Scheldecross van Antwerpen viel in een vroeg stadium af.

De UCI laat weten dat de cross in het Belgische Zonhoven (13 december) vooralsnog doorgaat, maar dat daarover gesprekken lopen. In samenwerking met Flanders Classics werkt de UCI nu aan een nieuwe wereldbekerkalender. Die wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Basketbal: Los Angeles Lakers één zege verwijderd van NBA-titel

07.31 uur: Los Angeles Lakers heeft de zeventiende titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor het grijpen. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het vierde duel in de NBA-finale van Miami Heat. De ploeg van LeBron James nam in het vierde kwart afstand van de tegenstander uit Miami en won met 102-96.

De stand in de best-of-seven-serie is 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Los Angeles. Als ze vrijdag het vijfde duel winnen zijn de Lakers kampioen.

James zorgde voor 28 punten bij de Lakers. Anthony Davis voegde daar 22 punten aan toe en Kantavious Caldwell-Pope was goed voor 15 punten. Miami zette daar 22 punten van Jimmy Butler en 21 van Tyler Herro tegenover. Bam Adebayo nam 15 punten voor zijn rekening.

Het duel ging lang gelijk op, terwijl de Lakers vaak een paar puntjes afstand namen. Heat kwam in het vierde kwart wel terug tot 83-83 en lag met drie minuten te spelen maar twee punten achter. Na een misser van Butler en een driepunter van Caldwell-Pope was het verschil definitief gemaakt.

„Er waren aan het einde enkele momenten van de waarheid, en waarschijnlijk komt het erop neer dat zij die momenten van de waarheid hebben gewonnen”, zei Heat-coach Erik Spoelstra. „Het kwam neer op het maken van acties. Zij maakten gewoon meer acties en schoten meer om het af te maken.”

„Het voelde alsof beide teams voorzichtig waren en de situatie begrepen waarin ze zichzelf hadden gebracht”, zei James erover. „Extra balbezit hebben, bedachtzaam aanvallen en verdedigend geen fouten maken, daar ging het allemaal om.”

De Lakers kunnen de stad Los Angeles de eerste NBA-titel sinds 2010 bezorgen. Tien jaar geleden werd Boston Celtics in de finale met 4-3 verslagen.