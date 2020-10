Basketbal: Los Angeles Lakers één zege verwijderd van NBA-titel

07.31 uur: Los Angeles Lakers heeft de zeventiende titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor het grijpen. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het vierde duel in de NBA-finale van Miami Heat. De ploeg van LeBron James nam in het vierde kwart afstand van de tegenstander uit Miami en won met 102-96.

De stand in de best-of-seven-serie is 3-1 in het voordeel van de ploeg uit Los Angeles. Als ze vrijdag het vijfde duel winnen zijn de Lakers kampioen.

James zorgde voor 28 punten bij de Lakers. Anthony Davis voegde daar 22 punten aan toe en Kantavious Caldwell-Pope was goed voor 15 punten. Miami zette daar 22 punten van Jimmy Butler en 21 van Tyler Herro tegenover. Bam Adebayo nam 15 punten voor zijn rekening.

Het duel ging lang gelijk op, terwijl de Lakers vaak een paar puntjes afstand namen. Heat kwam in het vierde kwart wel terug tot 83-83 en lag met drie minuten te spelen maar twee punten achter. Na een misser van Butler en een driepunter van Caldwell-Pope was het verschil definitief gemaakt.

„Er waren aan het einde enkele momenten van de waarheid, en waarschijnlijk komt het erop neer dat zij die momenten van de waarheid hebben gewonnen”, zei Heat-coach Erik Spoelstra. „Het kwam neer op het maken van acties. Zij maakten gewoon meer acties en schoten meer om het af te maken.”

„Het voelde alsof beide teams voorzichtig waren en de situatie begrepen waarin ze zichzelf hadden gebracht”, zei James erover. „Extra balbezit hebben, bedachtzaam aanvallen en verdedigend geen fouten maken, daar ging het allemaal om.”

De Lakers kunnen de stad Los Angeles de eerste NBA-titel sinds 2010 bezorgen. Tien jaar geleden werd Boston Celtics in de finale met 4-3 verslagen.