Max Verstappen geniet van gevecht met Carlos Sainz

,,Die safety car op het einde hielp niet echt, maar die laatste ronden waren achteraf erg leuk”, lachte Verstappen na afloop. ,,Het was heel enerverend. Ik gaf alles wat ik had, dat deed Carlos ook.”

Verstappen wees er wel op dat Ferrari iets sneller leek dan Red Bull en dat het moeilijk was geweest om Sainz bij te benen, mocht de Spanjaard eerder de leiding hebben overgenomen. ,,Ze waren erg snel in de race. Gelukkig zijn we dit jaar ook snel op de rechte stukken, dat helpt enorm. Ik denk dat ik liever had aangevallen dan verdedigd in deze situatie, maar gelukkig kwam het goed.”

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

Sainz moest zich dus gewonnen geven en zich tevreden stellen met een tweede plek. Verstappens voorsprong op diens teamgenoot Charles Leclerc in de WK-stand bedraagt nu 49 punten. Sainz: ,,Ik deed alles wat ik kon om Max te passeren, maar we hadden net niet genoeg snelheid. Het is wel positief dat we over de hele race gezien de snelste auto hadden.”

