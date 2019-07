Kruijswijk: ’Tourmalet lang genoeg om iets te proberen’

„Het lijkt me te vroeg om daar al aan te gaan”, zei de Nederlandse kopman van Jumbo-Visma over de eerste berg, de Col du Soulor (1e categorie), tegen de NOS. „De Tourmalet is lang genoeg om iets te proberen.”

Kruijswijk steeg vrijdag dankzij zijn zesde plek in de tijdrit naar de derde plaats in het algemeen klassement. „Het was een pittige inspanning, maar ik denk dat ik goed hersteld ben”, vertelde hij. „Vandaag wordt het iets heel anders. Het wordt afmattend, met steile stukken aan het einde. In de finale gaan we kijken wie het meeste over heeft.”