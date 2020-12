Chelsea zonder Hakim Ziyech weer onderuit, Manchester City morst weer

De formatie van coach Frank Lampard is daardoor vijfde, op 3 punten van de koplopers Tottenham Hotspur en Liverpool.

Vlak na rust kwam Chelsea wel op voorsprong. De Franse spits Olivier Giroud, weer eens een keer basisspeler in de nationale competitie, nam de bal ineens op de slof en verraste doelman Rui Patrício. De voorzet was van vleugelverdediger Ben Chilwell.

In de 66e minuut maakte Daniel Podence gelijk. De Portugees schoot de bal langs doelman Edouard Mendy na ouderwets kap- en draaiwerk. Ver in blessuretijd zette Pedro Neto, ook een Portugees, de Wolves op voorsprong.

Het afgelopen weekeinde had Chelsea verloren van Everton, dat was de tweede nederlaag in de Premier League dit seizoen. Eerder was er verlies tegen kampioen Liverpool. De Spurs en Liverpool krijgen woensdag de kans verder uit te lopen op Chelsea, als ze elkaar treffen op Anfield.

Hakim Ziyech ontbrak bij Chelsea. De voormalig speler van Ajax is geblesseerd.

Manchester City speelt ook gelijk tegen West Bromwich

Manchester City heeft in de Premier League opnieuw gelijkgespeeld. De formatie van coach Pep Guardiola deed dat dinsdag thuis tegen West Bromwich Albion, 1-1. Het afgelopen weekeinde werd het in de derby tegen Manchester United 0-0.

De Duitser Ilkay Gündogan zette City na een half uur op 1-0. Hij deed dat op aangeven van Raheem Sterling. Vlak voor rust kwam West Bromwich op gelijke hoogte. Semi Ajayi scoorde uit de draai, waarbij hij het geluk had dat Ruben Dias de bal van richting veranderde. Dat maakte doelman Ederson kansloos.

Na de hervatting drong City aan, maar had het de moeite met de stugge defensie van de bezoekers. Kevin de Bruyne was met een vrije trap nog in de buurt van de 2-1, maar de Belg zag keeper Sam Johnstone redden.

Nathan Aké was basisspeler bij City.

City heeft 5 punten achterstand op de koplopers Tottenham Hotspur en Liverpool, die woensdag tegen elkaar spelen.