Bezorgde moeder uit Wit-Rusland tegenover jonge activiste

Victoria Azarenka (l) en Naomi Osaka gaan uitmaken wie de US Open titel pakt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De ene finaliste maakt zich zorgen om de situatie in haar vaderland Wit-Rusland, de ander maakt zich druk over racisme binnen de Amerikaanse politie. Toch zullen Victoria Azarenka en Naomi Osaka zich zaterdagavond tijdens de finale van de US Open vooral op tennis concentreren. Eén van de twee gaat een derde grandslamtitel winnen.