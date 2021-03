Groep Vitesse-fans steekt vuurwerk af bij Gelredome

Voetbal

FC Twente rondt komst Lars Unnerstall af

FC Twente heeft een grote slag geslagen op de markt van transfervrije spelers. De club uit Enschede neemt komende zomer doelman Lars Unnerstall transfervrij over van PSV. De 30-jarige Duitser tekent in Enschede voor vier seizoenen. Met het aantrekken van Unnerstall speelt FC Twente in op het vertrek...