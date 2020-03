Sport Kort: Toppaard Tim Lips overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: Toppaard Tim Lips overleden

19.06 uur: Eventing ruiter Tim Lips heeft plotseling afscheid moeten nemen van zijn veertienjarige toppaard Bayro.

De schimmel kreeg ernstige koliek en was zelfs met een operatie niet meer te redden. Het duo maakte deel uit van het Nederlands team op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en op het EK in Luhmühlen in 2019. Bovendien werd de combinatie tweemaal Nederlands kampioen in 2017 en 2018.

Lips spreekt van een groot verlies. „Bayro was mijn absolute nummer één. Hij had heel veel kwaliteit en een lief karakter, echt een droom paard. Samen hebben we acht jaar lang fantastische resultaten behaald.” Bayro was voor Lips het beoogde paard voor de Spelen in Tokio volgend jaar.