Live Eredivisie: AZ verdubbelt de voorsprong

Volg ze op de voet via onze livewidget.

AZ - Sparta

Go Ahead Eagles - FC Twente

Feyenoord - Fortuna Sittard

Ruime zege Vitesse

Vitesse maakte eerder op de avond een einde aan een sterke serie van SC Cambuur. De Arnhemmers waren in Leeuwarden met liefst 6-1 te sterk voor het elftal van trainer Henk de Jong, die er zelf wegens ziekte niet bij was. Cambuur had de laatste vier competitiewedstrijden allemaal gewonnen.

Overwinning PSV

Eerder op de dag won PSV in de Eredivisie voor de vijfde keer op rij een thuiswedstrijd. Het elftal van coach Roger Schmidt versloeg FC Utrecht met 4-1. PSV klom dankzij de zege naar de tweede plek, op 2 punten van koploper Ajax. Feyenoord kan PSV zondag bij winst op Fortuna Sittard weer passeren.

Heracles - Almelo - SC Heerenveen 0-1

Programma

14.30 uur: AZ - Sparta Rotterdam

AZ - Sparta Rotterdam 14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Twente

Go Ahead Eagles - FC Twente 16.45 uur: Feyenoord - Fortuna Sittard

Uitslagen

Ajax - Willem II 5-0

FC Groningen - PEC Zwolle 1-1

PSV - FC Utrecht 4-1

SC Cambuur - Vitesse 1-6

Heracles Almelo - sc Heerenveen 0-1

RKC Waalwijk - NEC Nijmegen 2-1

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie