Jumbo-Visma gaat in Vuelta voor hattrick

De 33-jarige Varsevelder gelooft dat hij en zijn teamgenoten van Jumbo-Visma, onder wie topfavorieten Primoz Roglic en Steven Kruijswijk, sterk genoeg zijn om de om de 13,4 kilometer lange ploegentijdrit rond Torrevieja te kunnen winnen.

„We hebben een erg sterk team. Net als in de Giro d’Italia en de Tour de France willen we ons direct aan het front melden”, aldus Gesink in gesprek met Cyclingnews, doelend op Primoz Roglic en Mike Teunissen, die in Italié en Frankrijk direct de roze en gele trui veroverden. „Dat willen we nu ook in Spanje doen.”

Steven Kruijswijk (rechts) eindigde in de Tour als derde en mikt in de Vuelta andermaal op een podiumplek. Ⓒ AFP

Gesink is inmiddels helemaal hersteld van de bekken- en sleutelbenbreuk die hij opliep in ’Luik’. Het feit dat hij wel vaker met zware blessures heeft moeten dealen, hielp hem tijdens zijn herstel.

„In 2016, toen ik bij een val in de Ronde van Zwitserland een hersenschudding opliep, bleef ik met tot de Vuelta slecht voelen, maar uiteindelijk won ik toen wel de koninginnenrit. Het pijn lijden, het harde werken, het kwam er toen allemaal uit.”

Robert Gesink in actie tijdens de Ronde van Polen. Ⓒ BSR Agency

Het klinkt gek, maar Gesink ging eigenlijk schouderophalend om met zijn blessure. „Soms heb je gewoon pech. Iedereen krijgt zijn portie. Shit happens. Wat kun je er aan doen? Op een gegeven moment moet je het gewoon accepteren.”

PREMIUM - Klik op onderstaande link voor een uitgebreide vooruitblik op de Vuelta a España: