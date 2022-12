Ten Hag en United beginnen hervatting Premier League met ruime zege

Verdediger Tyrell Malacia, één van de vijf Oranje-internationals die bij het WK in Qatar helemaal niet in actie kwamen, had een basisplaats bij Manchester. De oud-Feyenoorder kreeg na een klein half uur spelen een gele kaart. Malacia speelde het gehele duel mee.

Oud-Ajacied Donny van de Beek kwam halverwege de tweede helft in het veld in de plaats van Anthony Martial. De Franse aanvaller nam in de 22e minuut de 2-0 voor zijn rekening. De eerste treffer kwam kort daarvoor op naam van Marcus Rashford. Hij scoorde uit een slim genomen hoekschop van de Deen Christian Eriksen, die de bal teruglegde op de inlopende Rashford.

De Braziliaanse invaller Fred zorgde in de slotfase van de tweede helft voor 3-0.

Manchester United neemt na vijftien competitieduels de vijfde plek in met 29 punten. Dat zijn 11 punten minder dan koploper Arsenal.

Chelsea zonder Ziyech eenvoudig langs Bournemouth

Chelsea heeft de eerste competitiewedstrijd na het WK voetbal in Qatar gewonnen. De Londenaren versloegen in eigen stadion Bournemouth met 2-0.

Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Na ruim een kwartier tikte de Duitser Kai Havertz de bal met links bij de tweede paal binnen na een voorzet van Raheem Sterling.

De Engelsman Mason Mount, oud-speler van Vitesse, verdubbelde in de 24e minuut met een geplaatst schot de voorsprong.

Chelsea kon een overwinning goed gebruiken. Het elftal van trainer Graham Potter verloor de laatste drie competitieduels. Chelsea staat nu op de achtste plaats met 24 punten. Koploper Arsenal heeft 40 punten.

Hakim Ziyech, die met Marokko als vierde eindigde op het WK, was er bij Chelsea nog niet bij.