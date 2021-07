Marianne Vos pakt haar dertigste etappezege in Giro d’Italia

Voor Vos is het de tweede ritzege in deze Giro. Het is haar dertigste etappezege in de Ronde van Italië, sinds haar eerste ritoverwinning in 2007.

Lucinda Brand was in de aanval gegaan, maar werd ruim voor de finale teruggepakt. In de laatste van vier rondes ging het tempo flink omhoog. Marta Bastianelli probeerde het nog met een demarrage, maar de Italiaanse werd op 6 kilometer van de streep bijgehaald. Vos reageerde in de slotkilometers attent op de aanval van Longo Borghini en liet de Italiaanse in de laatste honderd meter achter.

Voorliefde voor Giro

„Wat een nummer”, zei Vos na haar zege. „Dit was niet iets waar ik van tevoren op had gerekend. Iedere dag is een nieuwe dag in deze Giro en moet je klaar zijn om ervoor te vechten. Mijn team is ook een inspiratie voor me, ze brachten me opnieuw in de juiste positie.”

Vos verklaarde nog eens haar voorliefde voor de Giro. „De Giro is heel speciaal voor me en heeft die speciale vibe. De race is zo compleet omdat er voor iedereen iets inzit. Dit is nummer 2 voor mij in deze Giro, het totaalaantal ritzeges is ongelofelijk.”

In het algemeen klassement houdt Van der Breggen een voorsprong van bijna 3 minuten op haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Moolman-Pasio. De Giro duurt tot en met zondag.