Lewis Hamilton met opvallende oranje outfit in Zandvoort

De Australiër Daniel Ricciardo van McLaren was een van de eersten die op het Noord-Hollandse circuit in de duinen arriveerde. Ook Max Verstappen is er.

De Formule 1 is na 36 jaar terug in Zandvoort. Het circuit heeft een grote metamorfose ondergaan. Niet alleen de baan is vernieuwd, maar ook zo'n beetje alle gebouwen en toegangswegen zijn gemoderniseerd.

Bekijk ook: Max Verstappen verkent Circuit Zandvoort te voet