Drama voor Boëtius; tumor ontdekt bij ex-Feyenoorder

Boëtius is in korte tijd de vierde profspeler in Duitsland, bij wie een dergelijke tumor is ontdekt. Eerder trof dit lot ook de door PSV aan Union Berlin verhuurde Timo Baumgartl, de net door Ajax aan Borrussia Dortmund verkochte Sébastien Haller en Marco Richter, een ploeggenoot van Boëtius bij Hertha BSC.

Boëtius zal op korte termijn geopereerd worden. „Zodra er nieuwe uitkomsten zijn, zullen wij informeren. Onze gedachten zijn bij jou, Djanga”, laat Hertha in een statement weten. Boëtius tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij Hertha BSC en speelde eerder voor Feyenoord, FC Basel, RC Genk en FSV Mainz 05. Ook kwam hij éénmaal uit voor het Nederlands elftal.