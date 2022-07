Sport Kort: Marquez start revalidatie na operatie aan linkerarm

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten gepubliceerd worden. In de rubriek Sport Kort komen vooral de ontwikkelingen in de andere sporten aan bod.

Marc Marquez kan zes weken na ingreep revalidatie starten

13.57 uur: Motorcoureur Marc Marquez heeft toestemming gekregen om, zes weken na de operatie aan zijn linkerarm in de Verenigde Staten, met fysiotherapie te starten. „We hebben een belangrijke stap gezet in het herstelproces”, zegt de Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, tijdens de wedstrijd van zijn team Repsol Honda.

De 29-jarige Marquez brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het gehele seizoen, omdat hij nog drie operaties moest ondergaan. De meest recente operatie is zijn vierde. „Bij deze tweede controle hebben de artsen bevestigd dat het bot van de bovenarm goed is vastgezet. Daarmee kunnen we starten met de fysiotherapie in de rechterarm. Ik ben heel blij dat ik de mobiliteit van mijn arm kan herstellen en ik bedank het hele medische team voor de verzorging en aandacht.”

Marquez wil in 2023 terugkeren in de MotoGP. De Spanjaard blijft voorlopig in de Verenigde Staten om verder aan zijn herstel te werken.

PEC Zwolle stelt Czaikowski van Talpa Network aan als directeur

12.37 uur: Xander Czaikowski is de nieuwe algemeen directeur van voetbalclub PEC Zwolle. De geboren Zwollenaar werkt nu nog bij Talpa Network, waar hij verantwoordelijk is voor de digitale distributie van audio- en videocontent.

De 46-jarige Czaikowski begint 1 september bij het naar de eerste divisie gedegradeerde PEC en vormt in Zwolle samen met technisch directeur Marcel Boudesteyn de directie.

„Mijn liefde voor voetbal en mijn bovenmatige interesse in de zakelijke kant van de voetbalwereld komen in deze functie mooi samen. Ik verwacht dat ik met mijn kennis en ervaring een aantal belangrijke zaken kan gaan toevoegen aan de organisatie”, zegt Czaikowski

Toeschouwersrecord bij EK voetbal voor vrouwen al verbroken

11.57 uur: Bij het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in Engeland is na twee speelronden het toeschouwersrecord al verbroken. Met het duel tussen Frankrijk en België (2-1) is de grens van 240.045 fans gepasseerd. Dat aantal werd bereikt bij het vorige EK, in 2017 in Nederland.

In Engeland zijn nog vijftien wedstrijden te spelen: acht pouleduels, vier kwartfinales, twee halve finales en de finale. De Europese voetbalbond verwacht in de buurt te komen van een half miljoen bezoekers. De finale op 31 juli op Wembley is met 90.000 toeschouwers al uitverkocht.

De UEFA meldt wel dat, net als bij eindtoernooien voor mannen, in sommige wedstrijden plekken leeg blijven. De tickets zijn dan wel verkocht, maar worden niet gebruikt.

Voetbalsters VS en Canada strijden voor plek op Spelen van Parijs

07.22 uur: De voetbalsters van de Verenigde Staten en Canada strijden maandag voor een plaats op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Beide landen bereikten donderdag de finale van de Gold Cup in de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, Canada en Costa Rica.

De VS, de regerend wereldkampioen, wonnen met 3-0 van Costa Rica. Emily Sonnett en Mallory Pugh scoorden in de eerste helft, gevolgd door een treffer van Ashley Sanchez na rust.

Canada versloeg Jamaica in de andere halve finale, eveneens met 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Jessie Fleming, Allysha Chapman en Adriana Leon.