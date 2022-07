Sport Kort: Vincent Janssen trefzeker in 'Match voor de Vrede'

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten gepubliceerd worden. In de rubriek Sport Kort komen vooral de ontwikkelingen in de andere sporten aan bod.

Janssen scoort in 'Match voor de Vrede'

23.23 uur: De Belgische voetbalclub Antwerp heeft vrijdagavond de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 thuiszege op Dinamo Kiev, de club uit het door de oorlog getroffen Oekraïne in de zogenoemde 'Match voor de Vrede'.

De Nederlandse spits Vincent Janssen, die deze zomer overkwam van het Mexicaanse Monterrey, opende al vroeg de score. Vlak voor rust zorgde Viktor Tsigankov voor de gelijkmaker. Manuel Benson maakte de 2-1 voor de formatie van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.

Verhorstert wint brons op Grand Prix in Zagreb

20.03 uur: Judoka Ivo Verhorstert heeft bij de Grand Prix van Zagreb de bronzen medaille gewonnen. Dat deed hij in de klasse tot 66 kg.

Via de herkansing drong hij door tot de partij om de derde plaats, waarin hij de Roemeen Lucian Bors Dumitrescu versloeg.

Kogelslingeraar Comenentia uitgeschakeld na drie foute pogingen

19.11 uur: Denzel Comenentia heeft zich bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet geplaatst voor de finale van het kogelslingeren. De 26-jarige atleet uit Amsterdam, die traint en woont in de Verenigde Staten, stelde teleur in de kwalificaties met drie ongeldige pogingen.

Comenentia was de eerste Nederlander die in actie kwam op de WK in Hayward Field, het moderne atletiekstadion van Eugene (Oregon). De afgelopen Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn liepen ook uit op een teleurstelling. Ook toen kreeg hij de 7,26 kilo zware kogel niet op de juiste manier uit de kooi geslingerd.

Comenentia behoorde al niet tot de kandidaten voor een medaille. Zijn beste afstand van dit seizoen is 75,21 meter en daarmee staat hij niet heel hoog op de wereldranglijst.

Springruiters tweede in landenwedstrijd Falsterbo

19.09 uur: De Nederlandse springruiters zijn als tweede geëindigd in de landenwedstrijd (FEI Nations Cup) in het Zweedse Falsterbo. Daardoor gaat de equipe van bondscoach Jos Lansink nu aan de leiding in het algemeen klassement. Nederland is bovendien al zeker van deelname aan de finale van de Nations Cup in Barcelona. „Het was top. Ik ben er superblij mee”, zei Lansink.

„We kwamen heel sterk terug”, vervolgt Lansink. „In de eerste manche liepen we iets achter de feiten aan. Maar ’nulrondes’ brengen ons vervolgens telkens weer naar de top van het klassement.” De kwalificatie voor Barcelona is mooi meegenomen, aldus de voormalig wereldkampioen. „Het was ook de bedoeling om dat te bereiken. Alleen is dat niet het hoofddoel voor dit jaar. Dat is ons plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs.”

Dat laatste zal moeten gebeuren op het WK volgende maand in het Deense Herning. Woensdag maakt Lansink zijn selectie bekend. In Falsterbo startte Nederland met Jur Vrieling, Johnny Pals, Patrick Lemmen en Harrie Smolders. België won de wedstrijd.

ADO in eerste thuisduel nieuwe seizoen zonder publiek

18.26 uur: ADO Den Haag moet de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zonder publiek afwerken. ADO neemt het op vrijdag 14 augustus voor lege tribunes op tegen FC Den Bosch.

De aanklager betaald voetbal heeft die straf opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden bij ADO Den Haag - Excelsior op 29 mei. Rondom die wedstrijd, waarbij promotie naar de Eredivisie op het spel stond, misdroegen fans van ADO zich. ADO gaf tegen de Rotterdammers een 3-0 voorsprong uit handen en het werd uiteindelijk 4-4. Via de noodzakelijk geworden strafschoppenreeks verzekerde Excelsior zich van promotie, wat leidde tot grote frustraties bij de aanhang van de Haagse club.

ADO heeft de straf geaccepteerd en besloten niet in beroep te gaan.

MVV speelt dinsdag vanwege de hitte al in de ochtend

15.03 uur: MVV speelt dinsdag de oefenwedstrijd tegen Patro Eisden in de ochtend in plaats van in de avond. De Maastrichtse club besloot daartoe vanwege de te verwachten hitte.

Volgens de voorspellingen kan de temperatuur in Maastricht dinsdag oplopen tot 39 graden. „Bij dergelijke temperaturen komt de gezondheid van alle betrokkenen op het veld in gevaar. Het kunstgras in De Geusselt versterkt deze hitte nog eens met vijf tot tien graden”, meldt MVV.

De wedstrijd begint nu al om 10.00 uur.

Marc Marquez kan zes weken na ingreep revalidatie starten

13.57 uur: Motorcoureur Marc Marquez heeft toestemming gekregen om, zes weken na de operatie aan zijn linkerarm in de Verenigde Staten, met fysiotherapie te starten. „We hebben een belangrijke stap gezet in het herstelproces”, zegt de Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, tijdens de wedstrijd van zijn team Repsol Honda.

De 29-jarige Marquez brak zijn rechterarm tijdens de GP van Spanje in 2020. Hij miste daarna het gehele seizoen, omdat hij nog drie operaties moest ondergaan. De meest recente operatie is zijn vierde. „Bij deze tweede controle hebben de artsen bevestigd dat het bot van de bovenarm goed is vastgezet. Daarmee kunnen we starten met de fysiotherapie in de rechterarm. Ik ben heel blij dat ik de mobiliteit van mijn arm kan herstellen en ik bedank het hele medische team voor de verzorging en aandacht.”

Marquez wil in 2023 terugkeren in de MotoGP. De Spanjaard blijft voorlopig in de Verenigde Staten om verder aan zijn herstel te werken.

PEC Zwolle stelt Czaikowski van Talpa Network aan als directeur

12.37 uur: Xander Czaikowski is de nieuwe algemeen directeur van voetbalclub PEC Zwolle. De geboren Zwollenaar werkt nu nog bij Talpa Network, waar hij verantwoordelijk is voor de digitale distributie van audio- en videocontent.

De 46-jarige Czaikowski begint 1 september bij het naar de eerste divisie gedegradeerde PEC en vormt in Zwolle samen met technisch directeur Marcel Boudesteyn de directie.

„Mijn liefde voor voetbal en mijn bovenmatige interesse in de zakelijke kant van de voetbalwereld komen in deze functie mooi samen. Ik verwacht dat ik met mijn kennis en ervaring een aantal belangrijke zaken kan gaan toevoegen aan de organisatie”, zegt Czaikowski

Toeschouwersrecord bij EK voetbal voor vrouwen al verbroken

11.57 uur: Bij het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in Engeland is na twee speelronden het toeschouwersrecord al verbroken. Met het duel tussen Frankrijk en België (2-1) is de grens van 240.045 fans gepasseerd. Dat aantal werd bereikt bij het vorige EK, in 2017 in Nederland.

In Engeland zijn nog vijftien wedstrijden te spelen: acht pouleduels, vier kwartfinales, twee halve finales en de finale. De Europese voetbalbond verwacht in de buurt te komen van een half miljoen bezoekers. De finale op 31 juli op Wembley is met 90.000 toeschouwers al uitverkocht.

De UEFA meldt wel dat, net als bij eindtoernooien voor mannen, in sommige wedstrijden plekken leeg blijven. De tickets zijn dan wel verkocht, maar worden niet gebruikt.

Voetbalsters VS en Canada strijden voor plek op Spelen van Parijs

07.22 uur: De voetbalsters van de Verenigde Staten en Canada strijden maandag voor een plaats op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Beide landen bereikten donderdag de finale van de Gold Cup in de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, Canada en Costa Rica.

De VS, de regerend wereldkampioen, wonnen met 3-0 van Costa Rica. Emily Sonnett en Mallory Pugh scoorden in de eerste helft, gevolgd door een treffer van Ashley Sanchez na rust.

Canada versloeg Jamaica in de andere halve finale, eveneens met 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Jessie Fleming, Allysha Chapman en Adriana Leon.