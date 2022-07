Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Finland neemt organisatie Grand Prix kunstrijden over van Rusland

07.35 uur: Finland neemt komend seizoen bij het kunstrijden de organisatie van een van de wedstrijden die deel uitmaken van de Grand Prix over van Rusland. De internationale schaatsbond ISU meldt dat de zesde en laatste ontmoeting uit de reeks eind november in Espoo plaats zal vinden.

De ISU zocht een vervangende plek omdat, vanwege de invasie in Oekraïne, ook komend seizoen geen wedstrijden bij het kunstrijden in Rusland gehouden mogen worden. Rusland organiseert sinds 1996 elk jaar de Rostelecom Cup, een evenement dat deel uitmaakt van de Grand Prix.

De Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en Japan organiseren komend seizoen de andere vier Grand Prix-wedstrijden, waarna in december de finale in Turijn in Italië is.

Voetbalsters VS en Canada strijden voor plek op Spelen van Parijs

07.22 uur: De voetbalsters van de Verenigde Staten en Canada strijden maandag voor een plaats op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Beide landen bereikten donderdag de finale van de Gold Cup in de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, Canada en Costa Rica.

De VS, de regerend wereldkampioen, wonnen met 3-0 van Costa Rica. Emily Sonnett en Mallory Pugh scoorden in de eerste helft, gevolgd door een treffer van Ashley Sanchez na rust.

Canada versloeg Jamaica in de andere halve finale, eveneens met 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Jessie Fleming, Allysha Chapman en Adriana Leon.