Djokovic leidt bij ingaan avondklok, wonderbal helpt Rublev naar kwartfinales

Daarna werd de partij onderbroken omdat er na 23.00 uur (plaatselijke tijd) niet meer mag worden gespeeld op Wimbledon. Weliswaar hadden de spelers formeel nog een minuut of 25 te gaan, maar de scheidsrechters waren van oordeel dat in een dergelijk korte tijd geen set meer kon worden uitgespeeld.

De avondklok is ingevoerd om rekening te houden met de omgeving van Wimbledon.

Wonderbal helpt Rublev naar kwartfinales

Andrey Rublev heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. De als zevende geplaatste Rus won in de vierde ronde van Alexander Bublik. Rublev had daar tegen de Kazach wel vijf sets voor nodig, 7-5 6-3 6-7 (6) 6-7 (5) 6-4. De partij duurde 3 uur en 17 minuten.

Het is voor de eerste keer dat de 25-jarige Rublev zich op het gras van Londen bij de laatste acht schaart. Vorig seizoen deed hij niet mee op Wimbledon, omdat de Russen er vanwege de oorlog met Oekraïne niet welkom waren. Rublev verloor tegen Bublik niet één keer zijn servicegame, maar leverde wel twee sets via de tiebreak in.

Eind juni had Bublik in de finale van het grastoernooi van het Duitse Halle nog gewonnen van Rublev. In de volgende ronde van Wimbledon neemt de Rus het op tegen de winnaar van de partij tussen Djokovic en Hurkacz die dus is afgebroken.

Andrey Rublev weet al vallend een bal te retourneren. Het bezorgt hem zijn derde wedstrijdpunt. En die is raak.

Sinner

Ook Jannik Sinner drong door tot de kwartfinales, voor de tweede achtereenvolgende keer zelfs. De Italiaan, nummer 8 van de plaatsingslijst, was in drie sets te sterk voor de Colombiaan Daniel Elahi Galan, 7-6 (4) 6-4 6-3. Sinner krijgt nu de kans om voor de eerste keer op een grand slam verder te komen dan de laatste acht.