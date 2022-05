Oranje-internationals langer bij HC Rotterdam

Hiermee zet de club in op een stevige basis van Nederlands talent aangevuld met buitenlandse ervaren spelers, aldus de hockeyvereniging. Van Dam: „Rotterdam heeft ervoor gekozen om een hecht team te bouwen van talenten en deze voor langere termijn te verbinden aan de club. Een groot deel van de spelers heeft in de jeugdopleiding van Rotterdam gespeeld. Dat is goed voor de verbinding met de club én voor het Nederlands hockey. Met deze selectie willen we de komende jaren de top aanvallen.”

Luuk van der Schoot, bestuurder tophockey is uiteraard ook blij met de huidige ontwikkelingen. „We zijn trots dat deze mannen vertrouwen in onze visie voor Heren-1. Met ervaren spelers als Hertzberger, Menini en Dixon zal het team verder groeien. De komende weken verwachten we het team verder te versterken.”