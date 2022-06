Medisch team Maradona riskeert 25 jaar cel voor dood door nalatigheid

Buitenland

’Voormalig beveiliger van nucleaire koffer Russische president doodgeschoten’

Een voormalig medewerker van de Federale Veiligheidsdienst in Rusland is maandag dood aangetroffen in zijn woning in de buurt van Moskou. Hij had huisarrest na beschuldigingen van het aannemen van steekpenningen in dienst van de douane, aldus Russische media. Vadim Zimin was in het verleden onder me...