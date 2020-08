Sport Kort: Matige ronde Luiten in San Francisco

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Luiten zakt na matige ronde in San Francisco

08.37 uur: Joost Luiten is na een matige ronde gezakt in het PGA Championship in San Francisco. Na een hoopgevende score van 68 op vrijdag noteerde hij zaterdag 73 slagen, 3 slagen boven par.

Luiten noteerde op de derde dag van het majortoernooi vier bogeys en slechts één birdie. Daardoor zakte Luiten naar de gedeeld 59e plek in het klassement, met +2. Er is nog één ronde te gaan.

Dustin Johnson is de nieuwe leider na een indrukwekkende ronde van 65. De 36-jarige Amerikaan noteerde zelfs een double bogey, 2 slagen boven het baangemiddelde, maar stelde daar liefst acht birdies tegenover.