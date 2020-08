Sport Kort: Weer nederlaag voor Van Bronckhorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Van Bronckhorst lijdt met Guangzhou R&F opnieuw een nederlaag

21.10 uur: Giovanni van Bronckhorst wacht in de Chinese voetbalcompetitie nog steeds op zijn eerste overwinning. De Nederlandse trainer verloor zondag met Guangzhu R&F van Jiangsu Suning. Het werd 0-2 door twee doelpunten van Alex Teixeira.

Na vier duels heeft het elftal van Van Bronckhorst pas 1 punt. Het duel met Henan Jianye eindigde woensdag in 1-1. Van Bronckhorst debuteerde in de Chinese Super League met een nederlaag tegen Shenzhen FC (3-0). Landskampioen Guangzhou Evergrande Taobao was zelfs met 5-0 te sterk.

Guangzhou R&F staat onderaan in poule A van de Super League. De Chinese voetbalcompetitie is opgesplitst in twee groepen. Daarna spelen de beste en slechtste acht ploegen van beide poules tegen elkaar.

Atletiek: Twee sprintzeges atlete Van Hunenstijn in Brussels Grand Prix

21.04 uur: Atlete Marije van Hunenstijn heeft twee sprintzeges geboekt in de Brussels Grand Prix. Ze was in het lege Koning Boudewijn Stadion de snelste op de 100 meter in 11,30 en later won ze de 200 meter in 23,22. Lieke Klaver zat op de 200 meter kort achter haar; tweede in 23,33.

Van Hunenstijn zat op de 100 meter nog wel ruim boven haar persoonlijk record van 11,13. Met die tijd, die ze vorige zomer liep, heeft ze zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, die vanwege de coronapandemie zijn verzet naar 2021.

Er waren meer Nederlandse zeges in de internationale ontmoeting. Britt Ummels won de 800 meter bij de vrouwen in 2.03,79. Jochem Dobber zette de 400 meter naar zijn hand in een tijd van 46,18. Mahadi Abdi Ali was de sterkste op de 1500 meter in 3.43,51.

Voetbal: Anderlecht verspeelt voorsprong en speelt gelijk bij KV Mechelen

21.04 uur: Anderlecht heeft op de eerste speeldag van de Belgische competitie twee punten verspeeld. De topclub uit Brussel gaf bij KV Mechelen in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten weg: 2-2.

Derrick Luckassen en Michel Vlap hadden een basisplaats bij Anderlecht. Beide Nederlanders kregen een gele kaart.

Jeremy Doku bracht Anderlecht in de 64e minuut aan de leiding. Lucas Bijker, de Nederlandse verdediger die eerder onder meer voetbalde voor SC Cambuur en sc Heerenveen, werkte in de 75e minuut de bal achter zijn eigen doelman: 0-2. Het duel leek daarmee beslist, maar Mechelen knokte zich in de slotfase terug. Eerst zorgde Igor De Camargo in de 83e minuut voor de aansluitingstreffer, kort daarop gevolgd door de gelijkmaker van Jordi Vanlerberghe.

Kampioen Club Brugge kende ook geen beste start. Charleroi was met 0-1 te sterk. AA Gent, de nummer 2 van vorig seizoen, verloor ook al. Dat gebeurde zondag bij Sint-Truiden: 2-1.

Voetbal: PEC Zwolle in oefenwedstrijd te sterk voor Heracles Almelo

20.14 uur: Heracles Almelo heeft ook de tweede oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. Het elftal van Frank Wormuth verloor van PEC Zwolle: 0-1. Sam Kersten maakte in de 38e minuut het doelpunt.

Heracles verloor vorige week zaterdag het eerste oefenduel ook met 1-0, toen van FC Groningen.

Tennis: Toernooizege tennisster Rus in dubbelspel Palermo

19.25 uur: Arantxa Rus heeft samen met Tamara Zidansek het dubbelspel gewonnen bij het tennistoernooi van Palermo. De Nederlandse en Sloveense waren zondag in de finale met 7-5 7-5 te sterk voor het Italiaanse duo Elisabetta Cocciaretto en Martina Trevisan.

Het toernooi in Palermo was voor de vrouwen het eerste tennisevenement sinds de gedwongen pauze vanwege het coronavirus. In het enkelspel verging het de 29-jarige Nederlandse minder goed. Maandag verloor ze in de eerste ronde kansloos van de als zesde geplaatste Kroatische Donna Vekic: 1-6 2-6.

Paardensport: Springruiter Houtzager Nederlands kampioen

18.29 uur: Marc Houtzager heeft het Nederlands kampioenschap voor springruiters gewonnen. Met zijn paard Sterrehof’s Dante bleef de 49-jarige Drent op het Equestrian Centre de Peelbergen in Limburg Harrie Smolders (met Dolinn) voor. Jeroen Dubbeldam verzekerde zich met Oak Grove’s Carlyle van de bronzen medaille.

Houtzager noteerde 2.08 strafpunten, minder dan de 6.91 van Smolders. Dubbeldam had 7.56 strafpunten.

„Ze sprong heel goed en gaf me een fantastisch gevoel. Ze heeft over alle dagen geen fout gemaakt en dat op haar eerste grote kampioenschap. Het gevoel is elke dag zo goed geweest. Daarom ben ik ook hier, om te zien hoe ze zo’n kampioenschap zou springen. Het is een super ervaring voor haar”, was Houtzager blij met Sterrehofś Dante. „Alle goede Nederlandse ruiters zijn hier. Dat maakt het extra speciaal om kampioen te worden. En het was een serieus kampioenschap, vergeet dat niet. Met het oog op de Olympische Spelen is dit voor ons ook een goede test. Heel veel gaat er immers niet meer gebeuren dit jaar. Dit maakt wel wat goed voor dit seizoen.”

Voetbal: Spits Dessers schiet Racing Genk langs Zulte Waregem

18.23 uur: Cyriel Dessers heeft Racing Genk in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen aan de overwinning geholpen. De van Heracles Almelo overgenomen aanvaller benutte in de uitwedstrijd tegen Zulte Waregem in de 80e minuut een strafschop. Het bleek het winnende doelpunt: 1-2.

Zulte Waregem stond halverwege nog op voorsprong. Kort voor de pauze scoorde de 39-jarige Olivier Deschacht, die zijn 500e duel in de hoogste klasse in België speelde.

De gelijkmaker kwam in de 73e minuut op naam van de Nigeriaanse invaller Paul Onuachu.

Racing Genk eindigde vorige seizoen als zevende in de competitie.

Voetbal: Bosz vol vertrouwen: ’Wij vrezen geen enkele tegenstander’

17.53 uur: Peter Bosz ziet de wedstrijd van maandag in de kwartfinales van de Europa League tegen Internazionale met vertrouwen tegemoet. „We hebben altijd respect voor de tegenstander. Maar we zijn voor niemand bang, we vrezen geen enkele tegenstander”, aldus de Nederlandse trainer van Bayer Leverkusen bij een persconferentie in Düsseldorf, waar het duel gespeeld wordt.

„Inter heeft een goed team met ervaren spelers”, vervolgde Bosz. „Maar ze hebben natuurlijk ook zwakke punten. Hopelijk kunnen we maandag zien wat dat betekent. Wij kunnen het ons niet veroorloven heel veel fouten te maken. Anders wordt het lastig voor ons.”

Nadiem Amiri keert terug in de selectie van Leverkusen. De 23-jarige middenvelder ontbrak in de ontmoeting in de achtste finales met Rangers FC omdat hij in een privésituatie kortstondig in contact was gekomen met iemand die besmet was met het coronavirus.

De winnaar van het duel tussen Leverkusen en Inter neemt het een week later in de halve eindstrijd op tegen Sjachtar Donetsk of FC Basel.

Motorsport: Coldenhoff troeft Herlings af

17.02 uur: Motorcrosser Glenn Coldenhoff heeft zondag in Kegums de Grote Prijs van Letland gewonnen. Dat was de eerste wedstrijd in de MXGP na een lange pauze vanwege het coronavirus. Hij troefde onder anderen topfavoriet Jeffrey Herlings af. Die werd vijfde, maar is na drie races nog wel leider in het kampioenschap.

Coldenhoff eindigde in de eerste manche als tweede achter de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser. De Brabander nam na eeen foutje van de Sloveen even de leiding in handen, maar Gajser haalde hem later weer in. Herlings startte stroef en lag na de eerste ronde negende. De wereldkampioen van 2018 wist zich nog op te werken naar de vierde plaats.

In de tweede heat toonde Coldenhoff klasse door van begin tot eind aan de leiding te rijden. Herlings was betrokken bij een valpartij in de eerste ronde. Hij begon aan een inhaalrace, waarna hij opnieuw de vierde plaats bemachtigde.

„Het was een zware dag. Dit zijn niet de resultaten waar we op hoopten maar ik heb mijzelf in een moeilijke situatie gebracht in beide manches. Over drie dagen hebben we een nieuwe kans”, liet de Brabander weten op zijn website.

Herlings, die de twee grands prix won voor het coronavirus ook het WK motorcross stillegde, heeft in de tussenstand 4 punten voorsprong Gajser: 130 om 126. Coldenhoff klom naar de derde plaats met 103 punten. De crossers rijden op 12 augustus wederom een grand prix op het circuit van Kegums en op 16 augustus nogmaals.

Motorsport: Van der Mark weer op podium

16.02 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is ook in de tweede race van het WK Superbike in Portugal op het podium gekomen. Hij eindigde evenals zaterdag in de eerste race op het circuit van Portimão als derde.

De Rotterdammer startte als zevende en rukte op zijn Yamaha al snel op naar de derde plaats. Hij was in de laatste ronden in een spannend duel verwikkeld met de Scott Redding (Ducati), maar slaagde er niet de Brit van de tweede plaats te houden. De zege ging naar de Brit Jonathan Rea. De rijder van Kawasaki was ook zaterdag de snelste.

Rea, vijfvoudig wereldkampioen in de klasse van zware motoren, nam de leiding in het kampioenschap over van Redding. Van der Mark staat vijfde in de tussenstand.

Motorsport: Binder verrast met zege in MotoGP

14.42 uur: Brad Binder heeft gestunt met de zege in de MotoGP-race bij de Grote Prijs van Tsjechië. De Zuid-Afrikaanse motorcoureur is dit jaar nieuw in de koningsklasse en veroverde al in de derde race van het jaar zijn eerste overwinning. Hij boekte ook de eerste overwinning voor motorfabrikant KTM in de MotoGP.

Binder startte op het circuit van Brno vanaf de zevende positie. De 24-jarige coureur had een goede start en lag al snel derde op zijn KTM. Na inhaalacties bij de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) en de Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha) nam hij met negen ronden te gaan de koppositie over. Hij hield het tempo onverminderd hoog en kwam met een ruime voorsprong als eerste over de finish.

„Ik had dit weekeinde een krankzinnig goede motor onder mijn kont”, zei de winnaar na afloop. „Ik had voor de race geen idee of ik zou kunnen winnen, maar had wel het gevoel dat het wel eens heel goed zou kunnen gaan”, zei de Zuid-Afrikaan, die in 2016 wereldkampioen werd in de Moto3.

Morbidelli eindigde op ruim 5 seconden als tweede. Voor de Italiaan was het zijn eerste podiumplek in de MotoGP. De Fransman Johann Zarco (Ducati), die van poleposition startte, werd derde op dik 6 tellen. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), de winnaar van de eerste twee races van het verlate seizoen in Jerez, kwam in Brno pas als zevende over de meet. Hij behield wel de leiding in het kampioenschap.

Wereldkampioen Marc Márquez (Honda) ontbrak in Tsjechië. De Spanjaard herstelt nog van de gebroken rechterarm die hij opliep bij de eerste race van de MotoGP dit jaar op het circuit van Jerez.

Voetbal: Douglas verlaat Go Ahead voor Duitsland

13.44 uur: Douglas is weer vertrokken bij Go Ahead Eagles. De 32-jarige verdediger, die in het verleden uitkwam voor FC Twente, heeft het trainingsveld in Deventer verlaten voor een stage bij een club uit de Tweede Bundesliga.

In Duitsland hopot Douglas een contract te kunnen tekenen. Volgens trainer Kees van Wonderen was het afgesproken dat Douglas richting een andere club kon gaan als die mogelijkheid zich voor deed. Dat is nu dus gebeurd. „Maar hij blijft welkom om mee te trainen”, houdt Van Wonderen de deur open mocht Douglas’ Duitse missie niet slagen.

Honkbal: Schoop belangrijk voor Detroit

10.59 uur: Jonathan Schoop, geboren op Curaçao, heeft een belangrijk aandeel gehad in een zege van zijn club Detroit Tigers. Schoop was met zijn ploeg met 11-5 te sterk voor Pittsburgh Pirates.

De 28-jarige Schoop was in Pittsburgh goed voor drie runs, drie honkslagen en een binnengeslagen punt. Zijn ploeggenoot Miguel Cabrera uit Venezuela noteerde drie binnengeslagen punten en drie honkslagen. Detroit Tigers begon het duel met vier homeruns in de eerste inning. Dat was de club sinds 2013 niet meer gelukt.

Basketbal: Doncic gidst Dallas langs Milwaukee Bucks

09.12 uur: Luka Doncic heeft de Dallas Mavericks in de verlenging langs Milwaukee Bucks geleid: 136-132. De 21-jarige Sloveen was goed voor liefst 36 punten, 14 rebounds en 19 assists, een persoonlijk record. Voor Doncic was het al zijn 25e triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, van zijn nog prille loopbaan.

In de extra tijd - na vier kwarten was het 119-119 - liet Doncic zijn klasse zien met een assist door zijn benen. Met nog elf seconden op de klok bezorgde bij de Mavericks een 135-130-voorsprong, waardoor de zege binnen was. In de verlenging maakte de ploeg van Doncic de eerste negen punten.

LA Lakers leed opnieuw een nederlaag. De Lakers verloren met 116-111 van Indiana Pacers. T.J. Warren was de grote man aan de zijde van de Pacers met 39 punten. Voor de Lakers was het al het derde verlies op een rij.

Golf: Luiten zakt na matige ronde in San Francisco

08.37 uur: Joost Luiten is na een matige ronde gezakt in het PGA Championship in San Francisco. Na een hoopgevende score van 68 op vrijdag noteerde hij zaterdag 73 slagen, drie slagen boven par.

Luiten noteerde op de derde dag van het majortoernooi vier bogeys en slechts één birdie. Daardoor zakte Luiten naar de gedeeld 59e plek in het klassement, met +2. Luiten staat op gelijke hoogte met Tiger Woods, die net als op vrijdag een scorekaart van 72 afleverde. Hij was het toernooi met een ronde 68 begonnen. Er is nog één ronde te gaan.

Dustin Johnson is de nieuwe leider na een indrukwekkende ronde van 65. De 36-jarige Amerikaan noteerde zelfs een double bogey, twee slagen boven het baangemiddelde, maar stelde daar liefst acht birdies tegenover.

Johnson heeft een slag voorsprong op Cameron Champ en Scottie Scheffler, die zich met 65 knap herstelde van zijn slechte tweede dag met 71 slagen.