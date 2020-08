Medische problemen veranderen kijk Daley Blind op voetbal

Daley Blind onderschreef tijdens het trainingskamp in Oostenrijk al hoe blij je mag zijn als je elke dag op het veld kan staan. Ⓒ GETTY IMAGES

BRAMBERG AM WILDKOGEL - Het was even schrikken voor alle aanwezigen in de ArenA en de tv-kijkers thuis toen Daley Blind bij Ajax-Hertha BSC naar zijn hartstreek greep en naar de grond ging, omdat zijn ingebouwde ICD een schok gaf. De komende dagen ondergaat de Ajax-verdediger medische onderzoeken, die meer duidelijkheid moeten geven. De Ajacied wil nu niet reageren, maar heeft wel ingestemd met publicatie van het interview dat hij vorige week tijdens het trainingskamp in Oostenrijk heeft gegeven. Daarin sprak hij zich onder andere uit over de eerdere medische problemen en wat dat met hem heeft gedaan.