Grote vraag: mag Ten Hag Onana nu opstellen bij Ajax?

Premium Voetbal

De reis van Shanice van de Sanden: van de blubber op veld drie tot glansrol met Messi

Het Nederlandse vrouwenvoetbal zette de afgelopen jaren flinke stappen. Zichtbaar was het goud en zilver dat blonk na het EK 2017 en het WK 2019, maar ook buiten het veld volgden de ontwikkelingen elkaar in een razend tempo op. De glansrol van Shanice van de Sanden (29) in de mondiale Pepsi-reclamec...