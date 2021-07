Formule 1 racet nog tegen virus: ’Mondkapjes blijven hele jaar’

Premium Autosport

Max Verstappen zet Lewis Hamilton onder druk

Met overmacht won hij de eerste van twee races in Oostenrijk en was zijn team Red Bull al vier Grand Prixs op rij de sterkste. Dus, is de tendens, wordt Max Verstappen dit jaar ’wel even’ wereldkampioen. De hoofdpersoon denkt er nét iets anders over. Het Nederlands elftal, voor wie de weg naar de ha...