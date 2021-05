Donny van de Beek ziet Manchester United CL-ticket pakken, West Brom degradeert

De nummer 2 van de Premier League speelt dinsdag thuis tegen Leicester City en haalt twee dagen later de afgelaste wedstrijd tegen Liverpool in. City speelt pas vrijdag weer, uit tegen Newcastle United en kan voor het begin van die wedstrijd al kampioen zijn bij misstappen van United.

Manchester United, met middenvelder Donny van de Beek de hele wedstrijd als reserve, keek bij de rust nog tegen een achterstand aan (1-0). Bertrand Traoré maakte het doelpunt. Na de rust kwam de productie bij de bezoekers alsnog op gang. Bruno Fernandes, Mason Greenwood en Edinson Cavani brachten de treffers op hun naam.

Bij Aston Villa ging de Nederlandse aanvaller Anwar El Ghazi in de 78e minuut naar de kant. Ploeggenoot Ollie Watkins moest in de 89e minuut het veld verlaten na zijn tweede gele kaart.

Manchester United staat nu op 10 punten van City, dat zaterdag thuis verloor van Chelsea (1-2). Hakim Ziyech maakte een van de treffers voor de ploeg uit Londen.

West Bromwich Albion degradeert

De degradatie van West Bromwich Albion naar de Championship is een feit. De kans dat het zich zou handhaven was al weken miniem, maar na de 3-1 nederlaag bij Arsenal is het definitief beklonken.

Arsenal, dat midweeks het seizoen in duigen zag vallen en werd uitgeschakeld in de halve finale van de Europa League, stelde voor rust al orde op zaken. Emile Smith-Rowe en Nicolas Pepe maakten de treffers. Na de pauze deed Matheus Pereira nog wat terug voor de bezoekers, maar in de slotfase viel het doek definitief via een goal van Willian.

Arsenal hoopt zich tijdens de laatste drie speelronden nog te plaatsen voor Europees voetbal, maar dan moet het wel vier punten goedmaken ten opzichte van aartsrivaal Tottenham.

Everton klopt West Ham

West Ham United leek een paar speelrondes geleden nog af te steven op Champions League-voetbal. Inmiddels zullen de Londenaren blij zijn mochten ze aan dit seizoen een Europa League-ticket overhouden. Zondag werd er thuis verloren van Everton met 0-1.

Dominic Calvert-Lewin maakte halverwege de eerste de enige goal van de wedstrijd. West Ham staat nu vijfde met nog drie speelrondes te gaan. Achtervolgers Liverpool en Everton hebben nog een wedstrijd te goed.