Mick Schumacher onbevreesd Formule 1 in: ’Je moet je niet laten intimideren’

„Je moet je niet laten intimideren”, zegt de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael in gesprek met Bild Zeitung. „Uiteindelijk zijn zij ook maar mensen. Het is duidelijk dat ze wat heel groots hebben gepresteerd in deze sport, maar je moet voor jezelf opkomen en zo hard mogelijk rijden. Net als in alle klassen waarin ik tot nu toe uitkwam.”

Schumacher kijkt uit naar zijn wedstrijddebuut, dat op 21 maart 2021 in Melbourne gestalte moet krijgen. „Het wordt zeer emotioneel”, denkt de in Zwitserland geboren coureur. Mick heeft het grootste respect voor vader Michael, die niet meer in de publiciteit is verschenen nadat hij in 2013 ernstig gewond raakte bij een skiongeluk. Nog altijd is onduidelijk hoe de 51-jarige Duitser er werkelijk aan toe is. „Hij is de beste ooit in de sport, dus waarom zou ik me tegen hem afzetten.”

Schumacher weet ook wel dat hij in dienst van Haas komen seizoen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet kan meedoen om de prijzen. De schade beperken, aan de zijde van teamgenoot en leeftijdsgenoot Nikita Mazepin, zal eerder het devies zijn. „Mijn doel is om zoveel te leren en te begrijpen. We willen zo snel mogelijk vooruitgang boeken zodat we zo weinig mogelijk tijd verliezen”, houdt Schumacher de moed erin.