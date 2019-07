Belg mist wielerklassieker door opmerkelijke reden

Teuns - die op La Planche des Belles Filles won in de net afgelopen Tour de France - reed dinsdag nog het criterium in Roeselare, maar op woensdag moest de Belg gewoon zijn huishoudelijke taken oppakken. En daar ging het mis.

De Belg liep een snee op in zijn gezicht. „Dat gebeurde bij het tuinieren door toedoen van de grasmaaier. Dylan heeft een wond in zijn gezicht en er waren 15 hechtingen nodig. Hij kan dan ook niet van start gaan in de Clasica San Sebastian”, laat zijn ploeg weten.